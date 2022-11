No revelar el paradero de un cadáver se castigará con hasta 2 años de cárcel

Ocultar de forma reiterada el paradero del cadáver de una persona aun conociéndolo será castigado con una pena de entre seis meses y dos años de cárcel, según la proposición no de ley de modificación del Código Penal que este viernes han registrado PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Los autores de esta iniciativa, que la han incluido en el texto que rebaja de 15 a 5 años de cárcel la pena por el delito de sedición, quieren que se castiguen conductas como la de Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, que pese a estar condenado nunca ha querido revelar dónde ocultó el cuerpo de la joven sevillana. PSOE y Unidas Podemos proponen reformar el artículo 173.1 que castiga con 6 meses a dos años de cárcel al que inflija a otra persona un trato degradante y menoscabe su integridad moral.

Así, añaden un segundo párrafo a ese precepto que dice textualmente: "Igual pena se impondrá a quienes, teniendo conocimiento del paradero del cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a los familiares o allegados de la misma". No solo quieren que se agrave con esa pena la condena que ya se haya impuesto al asesino que no informe de dónde ha ocultado el cuerpo, sino también a quien no se haya visto implicado en la muerte pero conozca el paradero del cadáver y se niegue de forma reiterada a revelarlo.

En la exposición de motivos, PSOE y Unidas Podemos justifican esta modificación en el sufrimiento que esas conductas ocasionan a los familiares y allegados de la víctima. "Cuando se produce la muerte de un familiar o allegado, la imposibilidad de disponer del cuerpo para darle las honras fúnebres que nuestras costumbres sociales y religiosas prescriben, supone un dolor añadido que se ve especialmente agravado cuando obedece a la actuación de un tercero que oculta el cadáver deliberadamente", recalca el texto. Sin nombrarlo, hace alusión a casos como el del Marta del Castillo, en el que la actitud de Carcaño resulta «particularmente reprochable».