El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha compartido un tuit del portavoz de JxCat, Josep Rius, en el que defiende salir del Govern que preside Pere Aragonès: «Sí a Junts. Sí a la independencia. No en este Govern». «Ante la negativa de ERC a cumplir el acuerdo de legislatura, votaré NO a continuar parte de este Govern. Por Junts per Catalunya y por la independencia. Y porque es la única manera de acabar la carrera que empezamos el 1-O», ha afirmado Rius en un artículo en El Punt Avui, compartido en su cuenta de Twitter.

Rius se suma así a otros miembros de la ejecutiva de JxCat, como Aurora Madaula o Cristina Casol, ambas consideradas afines a la presidenta, Laura Borràs, que también se han mostrado públicamente partidarias de salir del Govern. Quien sí que se ha pronunciado a favor de continuar en el Govern es el actual secretario de política municipal de JxCat, David Saldoni, próximo al secretario general, Jordi Turull, a través de una serie de mensajes en Twitter: «A pesar de las dificultades lo tenemos que volver a probar. Tenemos que seguir en el Govern».