España y Catar han sellado este miércoles aumentar su relación bilateral al nivel de «alianza estratégica» para reforzar la cooperación en todos los ámbitos, entre ellos el económico y que implica el compromiso catarí de nuevas inversiones por valor de 4.720 millones de euros. Ese compromiso y la nueva etapa en la relación bilateral se han suscrito en sendos documentos firmados durante la segunda jornada de la visita de Estado a España del emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

Al Thani ha sido recibido en el Palacio de la Moncloa por el jefe del Gobierno y ambos han presidido la firma de varios acuerdos que se han sumado a los suscritos en el marco de un foro empresarial hispano-catarí celebrado en la sede de la CEOE. El emir de Catar ya anunció en su intervención en la cena del martes ofrecida por Felipe VI en el Palacio Real que su país aumentaría sus inversiones en 5.000 millones de dólares (4.720 millones de euros) en los próximos años por la confianza que tiene en la «solidez» de la economía española.

Una inversión que ha quedado ratificada en la declaración conjunta suscrita por los dos países tras la reunión en Moncloa. Para identificar esas inversiones, el fondo soberano catarí QIA (uno de los más importantes del mundo y con activos por valor de 450.000 millones de euros) y la sociedad estatal de financiación al desarrollo Cofides han firmado un memorando que las orientará en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

No se ha concretado el destino de la inversión, pero en la declaración conjunta ya se apunta la intención de colaboración especial en sectores como las nuevas tecnologías, la energía, la biotecnología, la sanidad y las ciencias de la vida, la agrotecnología, el agua y las energías limpias y renovables. Sánchez ha agradecido la nueva inversión catarí en su intervención ante el foro empresarial entre los dos países, en el que no ha participado el jeque. El presidente del Gobierno ha considerado que ese anuncio es un gran gesto de confianza no solo en la economía española, sino también en sus empresas.

«Catar confía en España porque la economía es robusta», ha afirmado antes de subrayar que el país árabe se está abriendo al mundo y España quiere participar de esa apertura. Los dos países se han comprometido también a una cooperación «estable y fructífera» en el ámbito de la energía y el gas, un aspecto al que el Gobierno concede una especial relevancia al ser Catar uno de los principales suministradores de gas a España.

Fuentes de la comitiva catarí han avanzado que la intención es aumentar ese suministro en los próximos años. Según el documento rubricado por España y Catar, su nueva alianza estratégica implicará un diálogo regular sobre asuntos globales y regionales, un marco renovado de inversión y cooperación financiera, comercial y económica, un sistema reforzado de cooperación en energía, defensa y educación, y el desarrollo de nuevas formas de cooperación en materia judicial y en el ámbito de la salud, la ciencia y la innovación. Sobre esos asuntos versan la docena de acuerdos suscritos durante la visita de Tamim bin Hamad Al Thani.

España y Catar se comprometen igualmente en su declaración a respetar los derechos humanos y prohibir el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier estado. Sánchez y el jeque catarí han expresado asimismo su solidaridad con Ucrania ante la invasión por parte de Rusia, y el presidente del Gobierno ha felicitado al emir por acoger Catar este año el Mundial de Fútbol.

Al respecto, Al Thani ha elogiado el papel que está desempeñando España mediante el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para cooperar en materia de seguridad en este evento y ha felicitado a los arquitectos españoles a los que se adjudicó el diseño de algunas instalaciones. Además de reunirse con Sánchez y firmar en el libro de honor de Moncloa, el jeque catarí asistió a la firma de acuerdos, en la que estuvieron presentes también la vicepresidenta primera, Nadia Calviño; y los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; Justicia, Pilar Llop; Industria, Reyes Maroto; Sanidad, Carolina Darias; y Ciencia, Diana Morant.