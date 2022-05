¿Qué es el software de espionaje Pegasus? ¿Cómo funciona?

La noticia del espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a colocar el programa Pegasus en el epicentro informativo. El mismo programa que habría utilizado el CNI para espiar a independentistas catalanes en el conocido como 'catalangate'. Aunque el espionaje es un tema extendido entre los ciudadanos, quizás gracias a personajes de ficción como James Bond, el uso real de herramientas de espionaje como el programa Pegasus presenta multitud de interrogantes: ¿En qué consiste? ¿Quién lo ha creado? ¿Cómo consigue acceder a los móviles? ¿Se puede comprar?

¿Qué es el programa Pegasus?

El programa espía o 'spyware' Pegasus es un software que tras acceder a los sistemas operativos de los teléfonos móviles, a través de algún 'agujero de seguridad', permite controlarlos en remoto y acceder a todos los datos y funciones del teléfono. Este programa es capaz de localizar la ubicación, entrar en sus aplicaciones, grabar conversaciones, acceder a sus correos electrónicos, a su lista de contactos, fotos y vídeos, leer sus mensajes de texto o accionar a distancia la cámara para tomar imágenes o grabar conversaciones.

¿Quién ha creado este software?

El software ha sido diseñado por la empresa israelí NSO Technologies. Según los creadores, cuando se creó en 2011 principalmente tenía como objetivo luchar contra el cibercrimen, prevenir ataques terroristas o combatir la trata de personas y el tráfico de drogas.

¿Cómo consigue acceder a los dispositivos móviles?

El programa Pegasus aprovecha algunos errores de programación que pueda haber en cualquier función del teléfono (aplicaciones externas, SMS, FaceTime...) para 'colarse' en el dispositivo. No es necesario, como sí ocurre con otros programas de espionaje, que la víctima permita el acceso del 'hacker' clicando en algún enlace o descarga externa.

¿Se puede comprar el programa Pegasus? ¿Qué precio tiene?

Pegasus no está disponible de forma oficial. Según NSO Group, no es un programa al alcance de cualquiera. Se cree que tan solo altas instancias gubernamentales pueden acceder a esta herramienta y en un principio ha de utilizarse para los fines previamente mencionados. Según algunos expertos el precio de este programa depende de multitud de variables. Se estima que el servicio mínimo, espiar un solo un teléfono, podría superar el medio millón de euros.

¿Cómo saber si el teléfono está infectado?

Para conocer si un teléfono está infectado con Pegasus haría falta un análisis forense del dispositivo. Sin embargo existen ciertas pautas que podrían evitar, o al menos dificultar, el espionaje. Entre ellas, el especialista en ciberseguridad Deepak Daswani consultado por EFE, destaca: desactivar las funciones que no se utilicen, borrar las aplicaciones que no se usen o reiniciar el teléfono más a menudo de lo habitual, pues «casi nunca lo reiniciamos porque directamente lo cargamos». Añade que no todos los teléfonos son igualmente vulnerables ante ataques de 'spywares' como Pegasus: por ejemplo, los iPhone son más difíciles de hackear que los Android, al ser este último «un ecosistema abierto, basado en 'open source'», arguye Daswani.