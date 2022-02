El exsecretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dejado entrever en una entrevista en 'El Objetivo' de La Sexta los motivos por los que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo bloqueó en el móvil. En concreto, aseguró que a raíz de sus preguntas sobre los contratos adjudicados a su hermano Tomás Díaz Ayuso «empezaron las presiones para adelantar el congreso» del PP de Madrid. Este podría haber sido el motivo por el que la líder madrileña no quería hablar con la mano derecha de Pablo Casado.

.@TeoGarciaEgea: «Las explicaciones de Díaz Ayuso son satisfactorias. Ha aportado una serie de documentación. Deseo que la información que nos llegó sea falsa y, desde el viernes, también lo creo». #ObjetivoEgea pic.twitter.com/lROSvMommL — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) February 22, 2022

García Egea añadió que «no es acertado presionar a la dirección nacional para adelantar un congreso. Lo acertado es respetar las decisiones que se toman en la junta directiva». Además, desveló que «en el momento en que recibo esa información sobre Díaz Ayuso me encuentro en una encrucijada: ¿conveniencia o rectitud? (...) Teníamos un compromiso con los afiliados y hemos cumplido con él». En este punto, aseguró que «las explicaciones de Díaz Ayuso son satisfactorias. Ha aportado una serie de documentación. Deseo que la información que nos llegó sea falsa y, desde el viernes, también lo creo». «Deseo que las explicaciones de Díaz Ayuso sean ciertas. Me creo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Creo que es uno de los mayores activos electorales del partido». También insistió en que no han tenido nada que ver en el supuesto caso de espionaje. «Es obvio que no hemos hecho nada malo. Se nos ha acusado de espionaje, algo que es absolutamente falso».

.@TeoGarciaEgea: «La vida exige que tomes decisiones. Puede que no hayas hecho nada malo, pero tienes unas responsabilidades. Tomo mi decisión pensando en el partido y en España». #ObjetivoEgea pic.twitter.com/uio70q1Q8f — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) February 22, 2022

Respecto a su decisión de dimitir como secretario general del PP respondió que «a vida exige que tomes decisiones. Puede que no hayas hecho nada malo, pero tienes unas responsabilidades. Tomo mi decisión pensando en el partido y en España». Además, ha argumentado que «el secretario general es el blanco de todas las críticas».

García Egea también resaltó su lealtad a Pablo Casado. «A Casado le seré siempre leal. Es una de las mejores personas que he conocido. No ha dudado en poner en riesgo su cargo para mantener sus principios». A su modo de ver hay posibilidades de que haya más de un candidato a presidir el PP. «Del 1 al 10, creo que las posibilidades de que haya más de un candidato a la presidencia del PP es de 7,5».