Dos estudios científicos confirman que las vacunas contra el coronavirus pueden producir alteraciones en la menstruación. Los fármacos contra la covid-19 pueden producir cambios en los ciclos menstruales de algunas mujeres, pero estas alteraciones son breves y menores en comparación con la variación natural que presentan los ciclos de periodos normales. Así lo afirman dos estudios que publica este miércoles el British Medical Journal (BMJ) y cuyas conclusiones son «tranquilizadoras», según destaca en un comunicado Victoria Male, especialista en reproducción del Imperial College London (R.Unido).

La experta, que ha analizado ambos trabajos en un editorial para el BMJ, reconoce que los preparados contra la covid-19 sí afectan al ciclo menstrual, aunque sus efectos no son significativos ni duraderos. El primer estudio analizó datos de 3.959 mujeres en Estados Unidos que registraron al menos seis ciclos menstruales consecutivos en una aplicación de seguimiento. De ese total, 2.403 estaban vacunadas y el resto se integró en el grupo de control. Después de tener en cuenta otros factores, los investigadores no detectaron cambios en los tiempos de las menstruaciones posteriores a la primera dosis, mientras que el segundo pinchazo se asoció con un retraso de 0,45 días.

Los efectos más evidentes se registraron en 358 mujeres que recibieron la pauta completa de vacunación durante el mismo ciclo menstrual, lo que les provocó un retraso de 2,32 días en su siguiente periodo. Dentro de este grupo, el 11 % experimentó un cambio en la duración del ciclo de más de ocho días, frente al 4 % registrado en el grupo de las no vacunadas. Victoria Male subraya que todos los grupos volvieron a la normalidad al cabo de dos ciclos menstruales después de la vacunación. El segundo estudio examinó las respuestas de 5.688 mujeres en Noruega a las que se preguntó si habían experimentado cambios específicos en sus periodos (como sangrado inesperado o dolores más agudos de lo normal) en los ciclos anteriores y posteriores a cada dosis de la vacuna.

El 38 % de las participantes reportó al menos un cambio experimentado en los ciclos previos a la vacunación, si bien esa cifra subió al 39 % después de la primera dosis y al 41 % después de la segunda. Las mujeres encuestadas revelaron que, después de la vacunación, el cambio más común fue la aparición de periodos más intensos de lo normal. «Estos resultados son tranquilizadores. Sí se producen cambios en el ciclo menstrual después de la vacunación, pero estos son menores al compararlos con las variaciones naturales y se revierten rápidamente», observa Male. No obstante, precisa que en algunos países, como el Reino Unido, el programa de vacunación no permite la administración de la pauta completa durante el mismo ciclo menstrual, por lo que las conclusiones extraídas en EE.UU. y Noruega no se repetirían necesariamente en otras jurisdicciones.

En cuanto al motivo por el que se produce, aún no hay una explicación clara. Algunos ginecólogos explican que «la fase secretora es en la que se expulsa el endometrio, el tejido que recubre la pared del útero, y que lleva el sangrado (la regla). Para esa eliminación no solo intervienen factores hormonales, también inmunológicos, y es con estos últimos en los que puede interferir la vacuna». En cualquier caso, señalan que estos desajustes también pueden producirse con otras vacunas y que siempre son puntuales y se limitan a uno o dos ciclos.

Por su parte, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), a pesar de incluir en sus informes este tipo de efectos secundarios, ha desvinculado los desarreglos menstruales que han notificado muchas mujeres con haberse vacunado contra la Covid-19.