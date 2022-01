Muere en España el hombre más viejo del mundo. El leonés Saturnino de la Fuente, que el próximo 12 de febrero iba a cumplir 113 años y estaba considerado el hombre más viejo del mundo desde septiembre de 2021, ha fallecido este martes en su domicilio de la avenida Fleming de la capital leonesa, según han informado a Efe fuentes familiares. La muerte le ha sobrevenido "sobre las once de la mañana, poco después de desayunar, cuando ha empezado a respirar fuerte y en unos segundos se ha apagado como una vela", ha detallado su yerno, Bernardo Marcos. De la Fuente había recibido el 10 de septiembre de 2021, a sus 112 años y 211 días, el reconocimiento del Guinness World Records como el hombre más viejo de mundo, después de que el puertorriqueño Emilio Flores falleciera unos días antes con su misma edad.

Emilio Flores y Saturnino de la Fuente se disputaron el título de hombre más longevo del mundo durante unos meses, ya que, pese a que el puertorriqueño afirmó haber nacido unos meses antes, no contaba con documentación oficial de su nacimiento. Se debe a que en aquella época en algunas ocasiones no se registraba a los bebés o había errores en su certificación. Incluso en el DNI del leonés aparece que nació el 12 de febrero de 1909, pero lo hizo el día 8, según ha recordado a Efe su yerno. Lo registraron cuatro días más tarde, una costumbre habitual entonces para evitar el papeleo si el bebé moría en una época en la que muchos recién nacidos no salían adelante. Saturnino de la Fuente nació durante el reinado de Alfonso XIII, vivió la dictadura de Primo de Rivera, conoció la II República y sufrió la Guerra Civil. No combatió en la contienda porque no daba la talla, pero sí se intervino su fábrica de calzado, que se utilizó para fabricar botas para el ejército nacional.

Con ocho hijos, tres de ellos ya fallecidos, la última en 2020 durante la segunda pandemia, Saturnino de la Fuente sobrevivió a la gripe española de 1918. Fue además el primer hombre en vacunarse contra el coronavirus en la provincia de León. En su larga vida, en la que ha visto nacer a catorce nietos y veintidós biznietos, ha burlado a la muerte varias veces. La más grave ocurrió en 1937 cuando Saturnino se libró de morir bajo los escombros que dejó el accidente de un avión de la Legión Cóndor en la calle La Rúa de León. Zapatero de profesión, Pepino, como era conocido por su amigos, comenzó a trabajar con trece años en una fábrica en la que estuvo más de treinta años. Después de que la empresa cerrara, se estableció por su cuenta en su barrio natal, Puente Castro, en el que vivió durante muchos años. En ese barrio fundó un equipo de fútbol, el CD Puente Castro, que sigue activo y del que es socio de honor. Sus restos mortales serán enterrados mañana en el cementerio de Puente Castro.