La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este miércoles que no todas las comunidades autónomas han hecho los mismos esfuerzos en materia sanitaria y ha defendido el trabajo «leal y colaborativo» del Gobierno con todas ellas. «La realidad es que no todas las comunidades autónomas han hecho los mismos esfuerzos en sus sistemas de salud pública», ha trasladado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, al ser preguntada acerca del aumento de casos de coronavirus y, concretamente, sobre si acusa a las autonomías de no hacer los deberes.

Rodríguez ha recordado que España es un país descentralizado donde las competencias en materia sanitaria recaen sobre las comunidades, pero ha subrayado que en los anteriores ejercicios de 2020 y 2021 «las comunidades han recibido más aportaciones por parte del Estado que en toda la historia reciente». Además, ha detallado que hay 7.000 millones de euros a disposición de las comunidades para acometer refuerzos y que, si fuera necesario, el Gobierno no va a tener «ningún inconveniente en reforzar la financiación de las autonomías para que afronten las competencias que tienen en materia de salud pública». La titular de Política Territorial ha asegurado que las circunstancias de hoy «no se deben a lo que ocurrió hace un año o dos». «Hace diez años hubo quienes en este país dijeron que lo público estaba por encima de nuestras posibilidades en cuanto a gasto e inversión y otros que defendíamos que había que sostener el estado de bienestar», ha enfatizado, a la par que ha recalcado que esta última tesis es la que hoy se ha mostrado útil.