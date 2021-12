Sánchez tranquiliza: las familias podrán pasar juntas la Navidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que las familias podrán celebrar la Navidad a pesar del avance de la sexta ola de la pandemia, que este martes dejó el peor dato de contagios diarios desde que comenzó la emergencia sanitaria con 49.823 positivos. El jefe del Ejecutivo ha garantizado que las celebraciones navideñas se mantendrán ante una pregunta del líder del PP, Pablo Casado, que en la sesión de control al Gobierno ha señalado que toda España está «conmocionada» por el incremento de los casos y a dos días de Navidad los españoles no saben sin van a poder pasar las navidades en familia.

«Los padres y madres van a poder celebrar las navidades con sus hijos, los abuelos y abuelas van a poder celebrar las navidades con sus nietos y nietas e hijos e hijas, no se preocupe por eso, señoría», le ha replicado Sánchez a Casado y le ha recordado que, a pesar de sus «vaticinios agoreros» a día de hoy el 90 % de la población diana está vacunada en España. El presidente del Gobierno encabeza este miércoles, a dos días de Navidad, una Conferencia de Presidentes para analizar qué nuevas medidas tomar ante el avance de los casos, que colocan a España en el riesgo máximo de contagio desde el pasado viernes.

Tenemos al 90% de la ciudadanía con pauta completa y seguimos inmunizando con la dosis de recuerdo y la vacunación infantil; 20 millones de personas están empleadas en España y somos el primer país en recibir los fondos europeos. España, ante la pandemia, ha resistido y avanza. pic.twitter.com/eeBxPI51YV — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 22, 2021

Casado ha afeado a Sánchez su inacción y que use a las comunidades autónomas como «escudos humanos» pese a ser el responsable en caso de pandemias, y le ha preguntado qué le lleva a «ese orgullo, esa irresponsabilidad» para no aprobar la ley de pandemias que exige el PP. El líder de los populares ha advertido de que España encabeza todos los indicadores negativos respecto a la economía, con españoles en las colas del hambre o pasando frío al no poder pagar la luz, y déficit, deuda o paro «disparados» y, en el día del Sorteo de Navidad, ha pedido que Sánchez no juegue a la lotería con el futuro de los españoles. A juicio del presidente del Gobierno, Casado basa todas sus intervenciones en «la mentira».

Ha recalcado Sánchez que en España hay 20 millones de empleados, una cifra que no se daba desde 2007, antes de la crisis financiera, o que, aunque le duela al líder del PP, ha sido el primer país en recibir fondos europeos. Tras resumir Casado el año en pactos con EH Bildu «a cambio del acercamiento de presos» o con ERC, a cambio «de dejar abandonados a los niños», Sánchez le ha pedido que use el descanso navideño para reflexionar y abandonar el insulto y la crispación. «No tiene usted ninguna medida (...) deje de insultar a la oposición. Haga algo, señor Sánchez, que para eso le pagan», le ha replicado Casado. Sánchez ha repetido: «Reflexione señor Casado y eche una mano». Y así ha culminado el último pulso del año.