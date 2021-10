Veterinarios tachan de "contradictoria" y carente la ley de protección animal

El presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo, ha calificado de «contradictoria» y carente de rigor científico el borrador de anteproyecto de ley de Protección y Derechos de los animales presentado recientemente por la Dirección General de Bienestar animal del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El representante del sector veterinario ha manifestado a Europa Press que el texto de la iniciativa es «sorpresivo» y un «contrasentido» que está realizado de manera «superficial» y por personas «que no saben». «Entiendo que hay buena voluntad pero poco acierto, porque no se han analizado las consecuencias», lamenta.

«A los veterinarios no nos gusta», ha afirmado Calvo, que ve con perplejidad que una ley que busca el bienestar animal le quita a los animales su derecho a la reproducción para garantizar la perpetuidad de la especie, al obligar a su esterilización mientras que se prohíbe, por ejemplo, «amputar una cola a un perro para evitarle un problema en su columna».

«La ley no está pensada», critica el presidente de la Organización Colegial Veterinaria, que representa al conjunto del sector y que, según asegura, no han sido llamados para elaborar este proyecto normativo.

«Hemos tenido reuniones para otras cosas pero no para esto. Es un proceder distinto, no sé si raro», se queja Calvo, que considera «cuanto menos aventurado» que no se haya tenido en cuenta la opinión del colegio profesional veterinario en este tema. «A lo mejor se han puesto en contacto con alguna asociación veterinaria, pero no con la que representa al conjunto del colectivo», precisa.

De ese modo, ha anunciado que cuando llegue el momento de que el texto se apruebe como anteproyecto o proyecto de ley la OCV presentará alegaciones al texto.

En todo caso, afirma que los veterinarios están «cien por cien» a favor de identificar a los animales, de garantizar su trazabilidad, su bienestar y de frenar el maltrato pero insiste en que la esterilización obligatoria va en contra del propio bienestar animal, ya que se impide su desarrollo con una práctica que puede tener consecuencias en la salud de los animales, tanto en su crecimiento, como en el comportamiento, al desviar su desarrollo hormonal y, por ejemplo se priva a las perras de su desarrollado instinto maternal.

Para Calvo hay que explicar las consecuencias de la operación de esterilización. «No se puede esterilizar por ley, es un contrasentido con el propio bienestar de los animales», insiste.

«Otra cosa distinta es la regulación de las condiciones para tener un animal o ser criador, para lo cual lo primero es estar capacitado y garantizar unas condiciones adecuadas para el tipo de animal que sea», agrega.

Por último, reclama el derecho a la salud animal sin un IVA del 21 por ciento, sobre todo cuando se está añadiendo a los dueños la obligación de realizar visitas periódicas al veterinario que advierte que muchas personas no podrán pagar. «El derecho a la salud es para los animales y los propietarios, para garantizar una asistencia adecuada», reitera Calvo que justifica el borrador porque el Gobierno ha tomado «decisiones sin contar con el sector».