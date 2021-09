Illa ve «irreal e imposible de asumir» la amnistía y autodeterminación

El líder del PSC-Units en el Parlament, Salvador Illa, ha instado este miércoles al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a promover el diálogo y reunir la mesa de partidos catalanes, y le ha advertido que la «autodeterminación y la amnistía» son «un objetivo irreal e imposible de asumir».

Así lo ha sostenido durante su intervención en el debate de política general en la cámara catalana, después de que ayer Aragonès expusiera durante su intervención que su principal objetivo es «hacer posible la culminación de la independencia», lo que, para Illa, «no es lo más importante ni lo más preocupante».

Por eso, lo ha acusado de «reincidir» en el mismo esquema de los últimos años», de «asumir el fracaso colectivo» del 'procés' y de proponer sólo «algunos cambios muy tímidos y menores» que, a su juicio, son «insuficientes y están muy lejos de lo que Cataluña necesita».

«Su gobierno no está a la altura», ha asegurado Illa, quien ha reprochado a Aragonès que comande un ejecutivo con «orientación irreal, políticas tímidas y una actitud claramente dividida» por los «desencuentros» entre ERC y JxCat que, ha subrayado, «han dañado la credibilidad» del Govern.

En su intervención, Illa se ha ofrecido a Aragonès para negociar los presupuestos de la Generalitat si no encuentra apoyo en sus socios de investidura, en referencia a la CUP.

Por otro lado, el líder de la oposición ha celebrado que Aragonès apueste por la mesa de diálogo con el Estado y que haya mantenido una «actitud firme» pese al rechazo de JxCat y la CUP a esta vía, y lo ha animado a convocar la mesa de partidos catalanes, tal como ha asegurado que pactaron de cara a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Le pido que cumpla».

En este sentido, ha apelado a JxCat, Cs y el PPC para que se impliquen en el diálogo y les ha recordado que, para solucionar el conflicto, «todos deben moverse».

Por otro lado, Illa también ha expresado su apoyo a los cuerpos policiales y ha pedido «reafirmar sin matices la autoridad de los agentes del orden público» al tiempo que ha criticado el bajo perfil del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, en «altercados importantes» como los sucedidos durante los botellones en Barcelona.

«Sabe que nos tiene a su lado (...) pero no podemos estar si usted no está», ha espetado, un comentario al que Elena ha replicado en Twitter negando que no se haya «posicionado sobre los últimos episodios violentos» como el de Tiana y adjuntando el comunicado que el ayuntamiento del municipio hizo con motivo de su visita tras los disturbios durante la fiesta mayor.