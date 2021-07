Urkullu no descarta acudir a los tribunales para imponer la limitación de la movilidad nocturna

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que no descarta acudir a los tribunales para convertir en obligación la recomendación anunciada este jueves a la población vasca para que limite la movilidad nocturna durante la franja horaria de una de la madrugada a seis de la mañana.

En la comparecencia ante los medios tras presidir el Consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), Urkullu ha aludido a las diferentes pronunciamientos de los jueces ante las peticiones a ese respecto de las comunidades autónomas y a la decisión este pasado miércoles del Congreso de convalidar el decreto ley por el que el Gobierno eliminó la obligatoriedad de usar mascarillas en el exterior, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad.

Asimismo, ha recordado la respuesta negativa del presidente Pedro Sánchez a la petición que le formuló para que reformase su decreto de flexibilización de la utilización de la mascarilla y de que dotase a las comunidades autónomas de medidas con «seguridad jurídica» para limitar la movilidad nocturna y restringir el número de personas que se pueden agrupar.

A la luz de estos hechos, viendo la «muy grave situación» de la pandemia en el conjunto del Estado, analizando lo que están haciendo otras comunidades autónomas y cuál ha sido la respuesta del presidente del Gobierno a sus peticiones para establecer medidas restrictivas, el jefe del ejecutivo vasco ha dicho que no descarta recurrir a los tribunales.

En este sentido, el Lehendakari ha apuntado que está hablando con otras comunidades autónomas para conocer cuáles son sus experiencias, observando que algunas han recibido el respaldo de los jueves a sus medidas y otras no. «Estamos analizando y no descartamos acudir a los tribunales», ha insistido.