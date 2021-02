ERC ganaría las elecciones aunque el PSC sería el más votado, según el sondeo de TV3

ERC ganaría las elecciones catalanas aunque el PSC sería el más votado, según el sondeo de TV3, realizado por GAD-3.

La citada encuesta sitúa a Junts per Cat como tercera fuerza política y a la CUP como la cuarta. Además, confirma el hundimiento de Ciudadanos, que empataría con los Comunes y Vox. El PP se mantendría como el partido como menos representación en el Parlament de Cataluña.

Con estos resultados, basados en un sondeo, el independentismo llegaría a los 68 diputados que dan la mayoría absoluta, e incluso podría darse el caso de que ERC, Junts per Cat no tuviesen que recurrir a la CUP. Cabe recordar que esta semana Junts, ERC, CUP y PDeCAT han firmado un documento asegurando que no pactarán con el PSC la formación de un Govern. Por tanto, no parece posible que pueda conformarse un gobierno de izquierdas entre ERC, el PSC y En Comú Podem, aunque sumasen los 68 escaños necesarios. Además, los partidos que defienden la secesión superarían por la mínima el 50 % de los votos.

El citado sondeo da entre 36 y 38 escaños a ERC, cuyo candidato es Pere Aragonès, actual president en funciones tras la inhabilitación de Quim Torra, condenado por desobediencia.

El PSC, pese a ganar en votos, obtendría menos diputados: entre 34 y 36. Por tanto, el conocido como 'efecto Illa' ha tenido efecto en estas elecciones, ya que los socialistas lograron 17 escaños en 2017.

JxCat, cuya candidatura está liderada por Laura Borrás -aunque el candidato simbólico es Carles Puigdemont-, lograría entre 30 y 33 escaños.

La CUP pasaría a ser la cuarta fuerza política con siete escaños; en 2017 tuvo cuatro. En En Comú Podem, el referente catalán de Podemos, obtendría 6-7 diputados; perdería uno o dos respecto a los últimos comicios.

Vox lograría representación en el Parlament de Cataluña, con seis o siete diputados; y daría el sorpasso al PP, que se quedaría con 4-5.

El gran perdedor de estos comicios es Ciudadanos, que pasaría de 36 escaños en 2017, cuando ganó las elecciones, a 6-7 escaños, según la citada encuesta electoral.

El citado sondeo también da posibilidades de obtener representación parlamentaria al PDeCAT, herederos de la antigua Convergència Democràtica; podría llegar a obtener hasta dos escaños.

El escrutinio ha comenzado a las 20:00 horas, tras el cierre de todos los colegios electorales.