Illa dice que la vacuna contra la Covid-19 es efectiva contra la nueva cepa

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aseverado que la vacuna contra la Covid-19 es también efectiva contra la nueva cepa detectada en el Reino Unido, que por el momento aún no ha sido identificada en España, aunque no se descarta que ya se encuentre en el país.

Así lo ha señalado en una entrevista a RAC1, en la que ha detallado que se trata de una mutación del virus presente en algunos países de la Europa continental que se transmite con más facilidad, una «posibilidad» que, sin embargo, todavía no está «científicamente acreditada».

De acuerdo con Illa, a día de hoy no hay «constancia» de que la nueva cepa, que ha activado las alarmas de la Unión Europea tras el confinamiento de Londres y del sudeste de Inglaterra, se encuentre presente en España, aunque ello no significa, ha matizado, «que no lo esté».

Ante esta nueva coyuntura, países como Italia, Francia, Alemania y Bélgica han suspendido los vuelos con el Reino Unido, mientras que en España, ha explicado el ministro, se ha optado por reforzar los mecanismos de control de las pruebas PCR en los aeropuertos que reciben viajeros británicos.

«Por ahora no ha habido incidencias», ha asegurado para agregar que, a su juicio, la decisión al respecto debe tomarse de manera coordinada a nivel europeo, del mismo modo que ha ocurrido con la vacuna, la cual -ha resaltado- sigue siendo «efectiva» contra la nueva cepa.

Por otro lado, Illa ha alertado que España puede encontrarse al «inicio de la tercera ola» tras constatar «con toda claridad» el cambio de tendencia respecto al «doblegamiento de la curva», por lo que ha instado a «cumplir estrictamente» con las medidas estipuladas por las autoridades sanitarias.

«No vamos bien. Tenemos que estar alerta porque estamos a las puertas de unos días excepcionales (...). Nos tenemos que mentalizar todos», ha recalcado antes de admitir que no descartan restringir las medidas de cara a Navidad en función de la evolución epidemiológica.

En este sentido, ha reiterado que, en su opinión, las restricciones del Govern en Cataluña no son «laxas».

«Llevamos meses tomando decisiones que no son sencillas porque hay sectores económicos a los que les afecta directamente», ha dicho, para añadir: «Somos partidarios de las medidas drásticas, pero quirúrgicas».