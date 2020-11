Raphael da su opinión sobre la eliminación del castellano como lengua vehicular

El cantante Raphael ha criticado que la nueva ley para la reforma educativa, conocida coloquialmente como 'Ley Celaá', elimine el castellano como lengua vehicular en la educación española.

«Pienso que no se debe producir. Me parece una barbaridad, espero que sean razonables y cojan otro rumbo. Es mi opinión, claro que mi opinión no cuenta», ha señalado en una entrevista el artista.

Raphael, que ha presentado el proyecto que celebra sus 60 años en los escenarios 'Raphael 6.0', ha lamentado que en el sector musical «ahora está todo muy parado» por el coronavirus. «Pero a los que nos gusta esto seguimos trabajando en la intimidad, seguimos trabajando para cuando podamos enseñarlo a la gente», ha precisado.

Asimismo, ha criticado que la cultura sea la «gran olvidada» cuando es el sitio donde «no se ha contagiado nadie». «Es la gran olvidada y no entiendo por qué. Ir al cine o al teatro hasta ahora no ha contagiado a nadie, debería estar más apoyada», ha defendido.

El cantante ha explicado que pasó las semanas de confinamiento «encerrado» en casa, «igual que todo el mundo», y que aprovechó esos días «para descansar, para planear qué tenía que hacer y para grabar».

«Me sentía muy mal, pero ahora ya me siento bien, el 19 diciembre empiezo a cantar en el Wizink. Vamos a empezar, siempre pensando en la seguridad del público y en mi propia seguridad, despacito pero vamos a empezar ya», ha celebrado.

Como cada año, Raphael volverá a amenizar las cenas familiares de Navidad con un programa especial el próximo 24 de diciembre en TVE, acompañado de varios artistas. «Hay programa de televisión mío, voy a estar presente como cada año. Está muy basado en lo que es el disco», ha concretado.

«Tienen más oportunidad de escucharme porque todos vamos a estar en casa, lo que es complicado es salir por ahí, la mayoría de la gente lo viviremos en casa», ha subrayado el cantante al ser preguntado por cómo van a ser estas fiestas navideñas en situación de pandemia.

Asimismo, Raphael ha destacado que «indudablemente» está aquí «como un clásico, pero un clásico que sigue estudiando y sigue mejorando con el tiempo». «Más bien parezco un chico joven que empieza, tengo las mismas o mejoradas mis fuerzas. Estoy muy practicado, soy una persona muy sana, mis fuerzas no pueden ser mejores con los años que tengo», ha explicado el artista, al tiempo que ha indicado que tiene «ganas no, lo siguiente» de poder subirse a un escenario de nuevo.

El intérprete del éxito 'Mi gran noche' ha comentado que, aunque ha tenido la «inmensa suerte» de tener muchas grandes noches, su gran noche «siempre es la próxima». «Recuerdo muchas, no podría escoger sólo una, la próxima será la mejor», ha dicho.

Respecto a su nuevo disco, ha señalado que lo encuentra «precioso y sobre todo muy original». «He cantado canciones que me gustan, que no son mías porque las mías son otra cosa, y las he querido cantar con compañeros fenomenales todos», ha celebrado.

En su nuevo álbum, que verá la luz el próximo 27 de noviembre, Raphael interpreta clásicos como 'Me olvidé de vivir' junto a Manuel Carrasco, que ya vio la luz el pasado 22 de octubre; 'Vivir así es morir de amor', junto a Gloria Trevi; o 'Lucha de gigantes' junto a Mikel Izal.

En el disco también han colaborado artistas como Luis Fonsi, Vanesa Martín, Pablo Alborán, Alejandro Fernández, Mon Laferte, Omara Portuondo y Luciano Pereyra. Además, incluye dos temas inéditos compuestos e interpretados con Pablo López y Natalia Lafourcade.

«A mí las canciones que me gustan a lo largo de mi vida siempre las guardo en mi cabeza y me da muy buen resultado. Todo son grandes canciones que me han gustado mucho», ha indicado Raphael, quien ha asegurado que le gustan «todas» las colaboraciones del disco ya que todos «están fenomenal».

Sobre cuál de estas canciones le gustará más a sus seguidores, el cantante ha respondido que eso lo podrá decir cuando las estrene en un escenario. «Nada tiene que ver una canción grabada en un disco a cantarla en directo. Cuando la cantas en directo es cuando le sacas todo el partido que esa canción tiene», ha precisado.

Por último, Raphael ha explicado que para ser artista «primero tiene que ser artista, hay que nacer, un artista no se hace, nace, como nacen pintando, esculpiendo o escribiendo».

«Eso se lleva dentro, es la semilla que llevas dentro, no se aprende. Cantar se puede aprender, si tienes una voz medianamente bien puedes sacarle partido, pero si eres pésimo artista no hay forma», ha concluido.