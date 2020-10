Podemos sugiere una operación contra Iglesias por las críticas a la Monarquía y la petición de renovación del CGPJ

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha sugerido este jueves que la petición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón al Tribunal Supremo para que investigue al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, puede formar parte de una operación contra el líder de Podemos por las críticas a la monarquía y la petición para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

En una entrevista en 'La hora de la 1', Echenique ha asegurado que «la ridiculez de lo planteado» por el juez, «además de las enormes debilidades jurídicas» de la causa de Iglesias, hacen «sospechar» a la formación 'morada' de si «esto no tendrá que ver» con la postura de Podemos en estas cuestiones.

Un día después de la petición de García Castellón, Echenique ha clamado contra el juez por «acusar a Pablo Iglesias de espiar a Pablo Iglesias para perjudicar a Pablo Iglesias». «Los jueces tienen que apoyar lo que dicen en pruebas, y la Audiencia Nacional ha dicho que no hay pruebas», ha espetado.

En este contexto, el portavoz de Unidas Podemos ha seguido la línea marcada por el propio Iglesias, que ha dicho que es «imposible» que pueda ser imputado en la pieza sobre la que fuera su colaboradora, Dina Bousselham. «Sería un escándalo. No me cabe esa hipótesis. No me nos cabe ese desprestigio en la cabeza», ha añadido Echenique.

A las críticas a García Castellón también se ha sumado el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, que ha puesto en cuestión que un «señor» pretenda «hacer creer con una repercusión mediática brutal que todo fue un montaje» y que Iglesias «destrozó la tarjeta» de la propia Dina.

«En cualquier escenario con un mínimo sentido común, con un mínimo de profesionalidad democrática, en un país con unos estándares básicos, esto no tiene ningún tipo de recorrido», ha afirmado Rodríguez en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', para después añadir: «Es la escuela del mundo al revés».

Así, el dirigente de la formación morada ha descartado «entrar a valorar» la trayectoria del juez, pero ha puesto «sobre la mesa» la «diferencia grandísima» entre la pieza sobre Dina y la relacionada con las «cloacas del Estado». «Por qué está sentado (el exministro Jorge) Fernández Díaz? Porque hay pruebas de todo tipo de que usaron una estructura para espiar y atacar», ha recordado.

Esto mismo, ha opinado, no ocurre en el caso de Podemos y el de Iglesias. «No hay ningún tipo de prueba. «Se basa en rumores, hipótesis, en que un señor dice que escucho qué y le dijeron qué. «¿Estamos en un país democrático», se ha preguntado Rodríguez, que ha cargado contra García Castellón por haber «querido convertir a la víctima en verdugo».

Con todo, Rodríguez cree que todo «va a quedar en nada». «Como todas las acusaciones que se han hecho contra Podemos», ha apuntado el dirigente, que ha comparado esta situación con la «basura mediática» que rodeó al partido en 2015. «Somos víctimas de una trama mafiosa generada en Interior», ha zanjado.

En la misma línea que sus compañeros se ha expresado la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, que ha ido un paso más allá, denunciando que «el escrito del juez García Castellón tiene fallos importantes».

«Espero que el Supremo lo examine con dureza», ha apuntado. Elizo, que fue directora del servicio jurídico de Podemos y a la que el juez cita en el auto en el que pide al Supremo que se investigue a Iglesias, ha explicado que lo que hicieron, después de la publicación en Okdiario de unos pantallazos de un grupo interno de Podemos, fue pedir a la juez que llevaba el robo del móvil de Dina que se hiciesen pruebas que tenían que ver con la triangulación del móvil, para saber qué había pasado por ese robo.

«Pedir diligencias y que esas diligencias den como fruto una investigación tres años después no tiene nada que ver con urdir un plan que pretenda imputar a nadie por un delito», ha sostenido Elizo, que ha desvelado que el equipo de jurídico de Podemos contempló la posibilidad de que alguien del partido hubiese reenviado o que hubiera existido una filtración por parte de alguien del partido político de los pantallazos.

Por todo ello, Elizo ha asegurado que no tendría problema en declarar voluntariamente en el Tribunal Supremo porque, a su juicio, hay que aclarar las sospechas que se ciernen sobre la formación morada.