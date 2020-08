¿Cómo se preparan las comunidades para el inicio del curso?

A poco más de dos semanas para el regreso a las aulas crece la preocupación entre la comunidad educativa por el aumento de contagios de coronavirus, a la espera de que el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas den a conocer el protocolo definitivo que regirá el «curso covid».

Se trata de una vuelta al cole muy esperada para más de 8 millones de alumnos y más de 700.000 docentes tras el parón presencial del pasado curso.

Aunque en Madrid los sindicatos de docentes CCOO, UGT, CGT y STEM han anunciado este miércoles una huelga del profesorado en los días de comienzo del curso de cada etapa educativa y otra jornada de huelga conjunta de todas las enseñanzas el 10 de septiembre, en protesta por la falta de planes claros de actuación frente al coronavirus.

Por otra parte, algunas comunidades piden criterios comunes para aplicar en toda España y así los reclamarán en la prevista Conferencia de Presidentes para finales de mes.

Mientras, Educación, Sanidad y las comunidades trabajan para que la presencialidad sea la tónica en las aulas, pero no se descartan otros escenarios.

Las clases comenzarán, en principio, con más de una semana de diferencia entre autonomías -como ya es habitual- y, de mantenerse los calendarios previstos, el 4 de septiembre Madrid y Navarra darían el pistoletazo de salida a un curso para el que cada autonomía ultima medidas.



- Andalucía: el día 10 de septiembre llama a Infantil y Primaria y el 15 ESO, Bachillerato y FP. Reclama al Ejecutivo central consensuar un modelo común.

Contratará 8.000 profesionales adicionales y cada tres meses hará pruebas PCR a profesores. Dispondrá de 3 millones de mascarillas al mes y 300.000 litros de hidrogel para los centros, aumentará la limpieza y habrá cursos específicos para equipos directivos. Se habilitarán entradas y salidas con itinerarios y horarios.



- Aragón: los alumnos de Infantil comienzan el día 7, los de Primaria el 8, el 10 ESO, Bachillerato y FP. Se confía en la presencialidad, sobre todo en Infantil y Primaria, con la posibilidad de clases semipresenciales a partir de tercero de la ESO.

Se recomienda una señalización en los centros para evitar aglomeraciones y se pide que en los niveles más bajos se establezcan grupos burbuja. Los centros contarán con 10.000 nuevos equipos informáticos.



- Asturias: Infantil y Primaria comienzan el día 10, ESO y Bachillerato el 14 y FP el 18. Se contratarán unos 400 nuevos profesores. Serán necesarias nuevas unidades para cumplir las ratios fijadas y guardar la distancia de seguridad.

La mascarilla dependerá de las recomendaciones sanitarias y se mantendrán los servicios de transporte y de comedor, para el que podrán habilitarse turnos.



- Baleares: el día 10 están llamados todos los alumnos, menos los de FP, el día 29. La principal medida de refuerzo anunciada hasta ahora es el incremento de 458 profesores, de los que un 71 % se incorporarán a centros públicos y el 29 % a concertados.



- Canarias: empiezan el día 15 Infantil y Primaria, un día después ESO y Bachillerato, y FP el 17. Los alumnos más pequeños convivirán de forma estable sin mascarillas. La entrada y salida de los centros será de forma escalonada y en ESO, Bachillerato y FP será preciso mantener las distancias; en el transporte escolar será obligatoria la mascarilla.



- Cantabria: Infantil y Primaria regresan el día 7, el 10 ESO, Bachillerato y FP. El curso empezará con 200 profesores más.

Posibilidad de crear grupos de convivencia también en los dos primeros cursos de Secundaria. La Educación Física solo se podrá realizar con una distancia personal de cuatro metros y, si es posible, al aire libre. En música no se utilizarán instrumentos de viento. Se podrá permitir que las comidas se sirvan en las aulas.



- Castilla-La Mancha: regresa Infantil desde el día 7 y todas las etapas el 9. Aprobada una inversión de 120 millones de euros para medidas extraordinarias.

Se han diseñado tres escenarios: el 1, presencialidad total, con medidas organizativas como grupos de convivencia; el 2 conllevaría semipresencialidad cuando existiera riesgo de transmisión comunitaria; y el 3 supondría la teleformación.

Se contratarán a más de 3.000 docentes y se pondrá en marcha una línea 900 para resolver las dudas que puedan tener los equipos directivos o los docentes sobre la COVID-19.



- Castilla y León: los alumnos de Infantil y Primaria regresan el día 9 y los demás el 14. Un número menor de alumnos por grupo, más profesores y un refuerzo de la limpieza, la higiene y la desinfección constituirán los elementos centrales de la vuelta a las aulas, con una apuesta por la presencialidad y medidas homogéneas entre autonomías ante posibles casos de Covid-19.



- Cataluña: el día 14 está previsto que lleguen los alumnos, aunque este jueves se reunirán los responsables sanitarios y educativos para revisar el protocolo.

Mientras Educación preveía mantener las ratios de 25 a 30 alumnos por aula, Salud quiere disminuirlas, y Enseñanza considera que «pedagógicamente» el uso de mascarillas no es adecuado mientras Salud no descarta que los más mayores la usen.



- Comunidad Valenciana: el día 7 están llamados los alumnos y habrá 4.374 profesores más. Se han presupuestado 207 millones de euros extraordinarios, realizadas desinfecciones profundas de centros y adquiridos casi tres millones de mascarillas y más de 86.000 litros de gel. En Infantil y en primero y segundo de Primaria habrá grupos estables de hasta 20 alumnos. En tercero y cuarto de Primaria también puede haberlos y en quinto y sexto de Primaria el alumnado deberá mantener la distancia. En primero de la ESO se asistirá a clase con separación y en el resto de niveles se podrá acudir en días alternos.



- Extremadura: entre el día 10 (Infantil, Primaria y ESO) y el 11 (Bachillerato y FP) regresan los alumnos. Se considera que pueden darse varios escenarios para cada localidad, lo que implicaría «distintos modelos de enseñanza».

El modelo de presencialidad contempla bajada de ratio por profesor y grupos de convivencia. Se prevé un aumento de la plantilla inicial de 614 docentes, se han adquirido 15.000 pupitres individuales, dos millones de mascarillas y 8.000 dispositivos tecnológicos.



- Galicia: Infantil y Primaria están llamadas el día 10 y el resto el 16. Los alumnos de las dos primeras etapas estarán en «aulas burbuja». En ESO y Bachillerato llevarán mascarilla hasta que se sienten en sus pupitres.

Los centros deberán contar con un plan de adaptación a la situación Covid-19, un Plan de Contingencia y un programa de Acogida. Se pretende realizar el test serológico a todo el personal de los centros. Ampliación del profesorado dependiendo del cierre de matriculaciones.



- Madrid: desde el día 4 regresa Infantil, el 8 Primaria y el 9 el resto. Pide al Gobierno central un plan común. Ha preparado cuatro escenarios: el 1 es presencialidad y en Infantil y Primaria se organizarán grupos estables; en ESO, Bachillerato y FP se llevará mascarillas cuando no se guarde la distancia. En ESO se podrán impartir «online» determinadas asignaturas. El escenario 2 de semipresencialidad eliminaría los recreos y se evitarían los comedores. Se flexibilizarían horarios y materias. Otra alternativa sería la asistencia de la mitad de los estudiantes en días alternos y los viernes clases «online». En el 3 o confinamiento las clases serían telemáticas. El escenario 4, sin problemas por el coronavirus, conllevaría la normalidad.



- Murcia: entre los días 7 y 10 regresan Infantil y Primaria, entre el 10 y 18 el resto. La incorporación será progresiva durante dos semanas. La mitad de los mas pequeños asistirán dos días, otros dos días el resto y el viernes todos. En Bachillerato y FP habrá semipresencialidad, dividiendo los alumnos en dos bloques, con refuerzo vespertino para Bachillerato. Adquisición de 40.000 dispositivos electrónicos, 17.000 móviles y 23.000 ordenadores, con un gasto de 17,7 millones.



- Navarra: el inicio de curso será entre los días 4 y 7 de septiembre. Se están definiendo las medidas, aunque se contemplan cuatro posibles escenarios.

En el primero se garantiza la actividad presencial. En el segundo, en el que puede darse un brote de coronavirus, se prevén diferentes maneras de atender al alumnado en función de su etapa y curso. En el tercero se reforzaría la actividad no presencial; en el cuarto el cierre total de centros.



- La Rioja: Las actividades lectivas comienzan el día 7. Tres escenarios: nueva normalidad, presencialidad restringida y confinamiento con educación a distancia.

Toma de temperatura al llegar al centro, aforo del 75 % en espacios cerrados y uso de mamparas son algunas medidas. Habrá una inversión extraordinaria de 13,2 millones de euros para 200 nuevos docentes y adquisición de equipos tecnológicos.



- País Vasco: Desde el 7 de septiembre estarán los alumnos en las aulas. Tres escenarios: presencial, mixto (presencial y telemático) y para una situación de confinamiento.

En el escenario uno, en Infantil y Primaria, las clases se impartirán mañana y tarde aunque cada centro podrá aprobar la supresión de una tarde a la semana. En ESO el curso podrá ser en jornada continua. En primero de Bachillerato las clases se podrán impartir por internet hasta un máximo de 4 horas y en segundo hasta 3 horas.



- Las competencias educativas de Melilla (los alumnos vuelven el día 9) y Ceuta (el día 10) pertenecen al Ministerio de Educación.