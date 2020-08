Las redes se desatan tras el anuncio de Juan Carlos I

El anuncio del rey Juan Carlos I sobre su «meditada decisión» de trasladarse a vivir fuera de España ha revolucionado las redes sociales. Las reacciones no se han hecho esperar y como no podía ser de otra forma, no han faltado los chascarrillos.

A continuación se adjuntan algunos de los comentarios más destacados:

El Rey Juan Carlos I haciendo el simpa más caro de la historia. ? Javier Durán (@tortondo) August 3, 2020

Juan Carlos I abandonando España ''por el servicio de los españoles'' pic.twitter.com/wcm6AwqreS ? Essential Boy ? (@EssentiaIBoy) August 3, 2020

El año que viene Juan Carlos I en Supervivientes. ? JuanLu De Paolis (@juanludepaolis) August 3, 2020

Españoles, Juan Carlos I ha pasado a mejor vida (todavía). ? El Jueves (@eljueves) August 3, 2020

No tengo trono ni reina

ni nadie que me comprenda... ? Jot Down Magazine (@JotDownSpain) August 3, 2020