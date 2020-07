Fernando Simón: «La mejor mascarilla es la distancia»

El director del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado este jueves en rueda de prensa que «siempre me han oído decir que la mejor mascarilla es la distancia».

Simón ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa en la que da los datos de coronavirus en España al ser preguntado sobre la obligatoriedad que ha impuesto Cataluña a sus ciudadanos de usar mascarillas aunque se puedan guardar las distancias físicas. Además ha opinado que «es verdad que a veces no es posible mantener la distancia, todo lo que sea sobreactuar no me importa, ir un paso más allá, si es clave o fundamental o puede ayudar, no hay problema, a mí me preocuparía más que no se hiciera nada».

En base a los datos de este miércoles y este jueves ha explicado que «da la impresión que la epidemia de la comarca del Segrià no está creciendo». Ha explicado que el 70% de los positivos detectados en el Segrià «son asintomáticos, y muchos son infecciones pasadas, y otro porcentaje muy importante está asociado a temporeros».

Según el epidemiólogo, en la comarca del Segrià, que incluye a la capital, Lleida, «hay transmisión comunitaria, pequeña, y es muy controlada y no parece que esté generando un número excesivo de casos».

Simón ha destacado que Cataluña tomó el pasado sábado «una medida importante», en alusión el confinamiento perimetral de la comarca, «y ahora empezaremos a notar estas medidas, que se tendrán que ver con los datos de hoy que veremos mañana o con los de mañana que veremos el sábado».

«Por los primeros datos que tenemos de este miércoles y este jueves da la impresión de que la epidemia no está creciendo, la afluencia de pacientes está estabilizándose, pero aún no tenemos seguridad, habrá que esperar hasta el sábado para valorar la situación con más precisión», ha puntualizado.

Sobre la posibilidad de un confinamiento domiciliario en el Segrià, Simón se ha mostrado escéptico: «No estoy seguro de que confinar en casa representase ahora un impacto importante, creo que hay que esperar para ver si hay que confinar o no en las casas».

«Sí fue importante reducir la movilidad en la zona el sábado y espero que tenga un impacto importante», ha indicado.

«No hay ahora ningún punto de España que tenga necesidad de confinarse y por ahora no parece necesario», ha agregado el epidemiólogo.