Policías y guardias civiles, en desacuerdo con el reparto de la equiparación

Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles han mostrado de nuevo su desacuerdo con el reparto entre ambos cuerpos de los 247 millones de euros que engrosan el tercer y último tramo del acuerdo de equiparación salarial pendiente de pago a los agentes.

Este miércoles el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, junto con los directores de Policía Nacional y Guardia Civil, Francisco Pardo y María Gámez, ha presidido la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo para la equiparación salarial de los efectivos de ambos cuerpos con los Mossos d'Esquadra.

Al encuentro han acudido representantes de cuatro sindicatos policiales -SUP, CEP, UFP y SPP-, y de siete asociaciones de guardias civiles -AUGC, UO, AEGC, APROGC, Unión GC, ASES-GC y Ap-GC- para analizar sus propuestas sobre el reparto de las cantidades para cada cuerpo del montante global pendiente del último tramo, los 247 millones de euros.

Fuentes presentes en la reunión han asegurado a EFE que no ha habido acuerdo, toda vez que los representantes de los guardias civiles defienden que del total sea destinado un 60 por ciento a la Guardia Civil y un 40 por ciento a la Policía, en tanto que los sindicatos policiales quieren que el porcentaje sea un 53 por ciento para el Instituto armado y un 47 por ciento para los policías.

Una vez que sindicatos y asociaciones han expuesto sus posturas y no han llegado a acuerdo, los responsables de Interior les han propuesto que se vuelvan a reunir el lunes.

En caso de no llegar a ningún consenso, será Interior quien decida el reparto, aunque en el encuentro el número dos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, no ha expresado su postura sobre las partidas económicas y sí ha apuntado, según las fuentes consultadas, el deseo de que el abono en las nóminas de los agentes se haga «cuanto antes y en cualquier caso antes de que termine el año».

Desde Interior han informado en un comunicado que el secretario de Estado ha recalcado en la reunión «el compromiso de este Gobierno con las retribuciones de los profesionales de la seguridad pública».

El tercer tramo de la equiparación salarial que se abonará con efectos retroactivos al pasado 1 de enero supondrá el desbloqueo de esos 247 millones para completar el proceso, iniciado en 2018, y que supone un incremento de un 20 por ciento de media en las nóminas de policías nacionales y guardias civiles.