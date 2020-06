Pedro Sánchez: «Gracias al estado de alarma hemos podido salvar miles de vida»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este sábado para despedir el estado de alarma y dar la bienvenida a la nueva normalidad, que comenzará este próximo domingo.

«Un virus desconocido había entrado silenciosamente en nuestras vidas. Nadie sabía que estábamos a las puertas de la mayor conmoción sanitaria. Era solo el inicio de una pesadilla que se ha cebado con todos los países», así ha empezado su interlocución.

«El propósito inicial común era salvar vidas, por ello activé el estado de alarma. Hubo que parar la vida para contener el virus. Lo hicimos y lo hicimos unidos. Contenimos la propagación del virus».

Tras ello, «iniciamos las medidas de alivio y posteriormente la desescalada. Mañana ya quedará levantado el estado de alarma. Gracias a él, hemos podido salvar miles de vida», ha señalado recordando que no podemos bajar la guardia porque «el virus puede volver y puede sacudirnos de nuevo en una segunda ola, y hay que evitarlo a toda costa».«Cada uno podemos ser un muro frente al virus», ha destacado.

Además ha anunciado que el estado está preparando «una reserva estratégica con productos esenciales para hacer frente a futuros rebrotes».

«Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido juntos. Lo justo es conceder el protagonismo a personas que han protegido a todo el país. Quiero dar las gracias a los que han estado en primera línea, a los profesionales sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, a los trabajadores que nunca se detuvieron, a los que se han reinventado para mantener nuestra mente activa, a los que cuidan de nuestros mayores, a los científicos, a los pequeños que han tenido que soportar una experiencia negativa, a los mayores que han aportado serenidad, a las mujeres, a todos los gobiernos autonómicos, al ministerio de Sanidad, ... en definitiva a todos los ciudadanos por quedarse en casa. Es un orgullo ser el presidente del Gobierno de este país».

Recuperación económica

Ha recordado el homenaje que prepara el Gobierno el próximo 16 de julio a las víctimas de esta pandemia. «Hay otro homenaje más duradero que podemos tributar a los que han estado en primera línea y a los que han perdido la vida. Es levantar el país», ha resaltado. «Ahora toca la recuperación que no consiste en restaurar un viejo edificio. Debemos rehabilitar el antiguo edificio de nuestra economía y poner unas nuevas bases que estamos trabajando con Europa».

«Necesitamos sectores recuperados pero también renovados. En definitiva necesitamos recuperar nuestra economía y al mismo tiempo renovarla para hacerla más inclusiva», ha señalado Sánchez quien ha destacado que solicitará «un respaldo activo al Gobierno de España. España debe entenderse con España».

«La unidad ha salvado miles y miles de vidas en nuestro país. La unidad puede salvar empleos», ha sentenciado. «No tiene sentido que en todos los ámbitos de la vida sepamos convivir menos en el de la política».

Sobre la Unión Europea, el presidente del Gobierno ha destacado «esta vez Europa debe salvar a Europa y no como se hizo antes. No me cabe duda de que lo vamos a lograr».

Ha acabado su comparecencia señalando que «esta será mi última comparecencia y quiero acabarla dándoles las gracias. Han sido comprensivos y han hecho frente al sufrimiento de manera ejemplar».