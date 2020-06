El Rey, «preocupado por la falta de unidad» en grandes temas, según Revilla

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha revelado este jueves que mantuvo una conversación telefónica con el Rey hace dos semanas en la que le vio «preocupado por la falta de unidad sobre los grandes temas» entre los partidos y por el impacto económico de la crisis del coronavirus.

Revilla ha relatado que fue Felipe VI el que le llamó para interesarse por la situación de la pandemia en Cantabria y, de paso, comentar el escenario político del país.

«Le vi bien, sereno y, sobre todo, muy preocupado por la situación actual y sobre lo que tendríamos que hacer unidos todos para levantar este país ante lo que está pasando, porque ahora viene la parte peor, que es recuperar los niveles de actividad económica que había en enero», ha dicho Revilla en declaraciones a Onda Cero con motivo de la publicación de su nuevo libro.

Aunque percibió que el monarca está «concienciado» de que hay que intentar por todos los medios remontar la crisis, el presidente cántabro ha insistido en que le notó «preocupado por la falta de unidad que hay en torno a los grandes temas» y, en especial, por «el posvirus, que será el virus económico».

Según el presidente cántabro, estuvo charlando casi una hora con don Felipe, a quien ha definido como un jefe de Estado «preparado, que escucha y que, desde luego, no tiene ninguno de los defectos, aparentemente», que se han descubierto de su padre, el rey Juan Carlos.

No hablaron «para nada» de la situación de don Juan Carlos ante la investigación abierta en España y en Suiza sobre sus presuntos negocios ocultos. «Él sabe la caña que le he dado yo a su padre. Podría alguien pensar que no estaría cómodo hablando conmigo sabiendo lo que pienso», lo ha justificado.

Revilla ha valorado el paso dado por Felipe VI de renunciar a la herencia de Juan Carlos I y «expulsarle de la nómina de la casa real».

En cuanto la política nacional, ha lamentado que España esté en una situación «muy convulsa», a quien ha responsabilizado, en buena medida, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «ahora no es el de hace un año» tras su coalición con Unidas Podemos y la búsqueda del apoyo de los independentistas.