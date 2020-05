«Ella és poderosa, Barcelona té molt poder»: Críticas a Colau por la campaña del desconfinamiento

??@elsa_artadi, a Colau: Demanem que abandonin l?autopromoció i la frivolitat i que dediquin els recursos de comunicació a fer campanyes útils per a la ciutadania per resoldre dubtes, informar sobre ajuts, explicar cartera de serveis o, per exemple, promocionar al comerç. pic.twitter.com/iE4UacLqIE