¿Qué supone el luto nacional?

El Gobierno ha aprobado este martes el real decreto por el que declara luto nacional en toda España durante diez días en señal de duelo por las más de 26.800 personas fallecidas por el coronavirus, hasta el 5 de junio, inclusive, lo que supone el periodo más largo de toda la democracia.



- ¿Por qué se declara?



El luto representa una señal de condolencia en memoria de alguna personalidad relevante, que también puede ser extranjera, o por tragedias de especial impacto que hayan causado víctimas mortales, como atentados terroristas o fallecimientos de militares en acto de servicio.



- ¿Quién lo decreta?



La potestad para declarar el luto oficial recae en el Consejo de Ministros a propuesta del presidente del Gobierno y se plasma en un real decreto firmado por éste y sancionado por el rey.



No existe ninguna ley específica que regule la aprobación del duelo, por lo que se hace vía decreto que ha de publicarse en el Boletín Oficial del Estado.



- ¿Qué implica en la práctica?



La principal medida que se adopta es que la bandera nacional pasa a ondear ininterrumpidamente en el exterior todos los edificios públicos, buques de la Armada y representaciones y misiones en el extranjero, y en el interior con un crespón en la moharra del mástil.



También se suprimen los honores a la bandera, al rey o a las autoridades, como ocurrirá en el acto del Día de las Fuerzas Armadas, que Felipe VI presidirá el próximo sábado en Madrid.



Aunque no se dice en ninguna norma, en jornadas de luto suele organizarse un minuto de silencio y no se convocan actos de celebración o festivos y, cuando ha coincidido con una campaña electoral, los partidos han suspendido sus mítines.



- ¿Por qué se acuerda ahora el duelo?



El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 7 de mayo que el luto nacional por las víctimas de la pandemia se aprobaría cuando todo el país hubiera entrado en la fase 1 de la desescalada y que, concluida ésta, habría un homenaje público presidido por Felipe VI.



El líder del PP, Pablo Casado, defendió que se hubiera decretado en marzo tras la declaración del estado de alarma, y achaca que se oficialice ahora a que le conviene al Ejecutivo usarlo como un globo sonda y una cortina de humo para tapar el escándalo" del acuerdo con EH Bildu sobre la reforma laboral.



- ¿De qué depende la duración?



Al no haber una norma que regule el luto nacional, su extensión depende de la discrecionalidad del Gobierno, que en cada decreto fija la duración.



- ¿Cuál ha sido el luto más largo hasta ahora?



El duelo por los fallecidos por la covid-19, que va a durar diez días -de la medianoche de mañana hasta la del sábado 6 de junio-, va a ser el más prolongado de la etapa democrática.



Cuando murió Franco, el Gobierno que encabezado por Carlos Arias Navarro lo decretó durante 30 días.



- ¿Qué otros lutos destacados ha habido?



Los duelos más largos en democracia fueron en memoria de los padres del rey Juan Carlos, don Juan de Borbón y doña María de las Mercedes, por los que se declararon siete días en ambos casos.



Cuando murieron los expresidentes del Gobierno Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, fueron tres días los que se habilitaron.



La misma cifra que cuando los atentados del 11 de marzo de 2004 y los de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 y el accidente de Spanair de 2008.



- ¿Cuál fue el último duelo nacional?



La muerte del exlíder del PSOE y exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba el 10 de mayo del pasado año el fue la última ocasión en la que se acordó el duelo en toda España durante 28 horas.



- ¿Pueden declarar luto otras administraciones?



Además del Gobierno, las comunidades autónomas o los ayuntamientos también pueden acordarlo en su ámbito de competencia.



En abril y mayo, varias comunidades -Madrid, Murcia, Castilla y León, Cantabria, Galicia y Andalucía- y ayuntamientos han decretado duelo por períodos de tiempo diferentes a cuento de la pandemia.



Otro ejemplo reciente es el del consistorio de Córdoba, que decretó tres jornadas de duelo por la muerte del exalcalde de la ciudad y exlíder de IU, Julio Anguita.