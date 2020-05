El duro ataque del padre de Diana Quer a Pablo Iglesias

Confianza en la Justicia El padre de Diana Quer ha confiado este martes que el Alto Tribunal Gallego desestime el recurso de apelación presentado por el único condenado por el crimen de su hija.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) celebra la vista oral en la que se verá el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria a prisión permanente revisable de 'el Chicle'.

«Iré, como no puede ser de otro modo. Iré a representar a mi hija porque ella ya no puede». Ha dicho, asimismo, que se encuentra «sereno» y confía en que la «justicia vuelva a ser justa» y no estime el recurso presentado por Abuín en el que pide repetir el juicio.

«El proceso se hizo con todas las garantías, se hizo con luz y taquígrafos. Incluso se visionaron los detalles más escabrosos» por lo que el padre de Diana Quer considera que no debe volver a repetirse la vista porque ya hay «una sentencia? tras un largo juicio en el que «los hechos inculparon a este individuo?.

«El jurado dio un veredicto perfectamente fundado de acuerdo con las pruebas que se exhibieron y que también demostraron la agresión sexual por lo que aquellos que intentan ahora buscar otro móvil simplemente yerran», advierte.