Las CCAA recuperarán su plena capacidad de decisión con la prórroga del estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se cumplen diez semanas del estado de alarma, ha comparecido en el pleno del Congreso de los Diputados para solicitar a los partidos una quinta prórroga, hasta las 00.00 horas del 7 de junio, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Sánchez ha iniciado su intervención recordando las medidas que ha tomado el Gobierno desde que el 11 de marzo, la OMS declaró que era una pandemia. El presidenteha reconocido que desde que se declaró el estado de alarma, el 13 de marzo, éste «ha funcionado», pero en esta ocasión si prospera la solicitud de prórroga, el estado de alarma será algo diferente y «la única autoridad delegada del Gobierno será el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Será el único mando».

Sanchez ha recordado que en este tiempo las comunidades autónomas no han sido relegadas, sino sólo coordinadas. No obstante, ha revelado que, «en esta última etapa, recuperarán su plena capacidad de decisión, ganando más protagonismo en la gestión de la desescalada». «El decreto del 14 de marzo no relevaba de ningunas de sus funciones a las comunidades. Es bueno que subrayemos eso para no confundir a la ciudadanía. Las comunidades nunca han perdido su responsabilidad en el ejercicio de las competencias».

Sánchez ha preguntado a los diputados qué beneficios tendría levantar el estado de alarma. «No es el momento de levantar el estado de alarma», ha subrayado y ha apelado a la sensatez para no permitir la celebración de muchas actividades sin límites.

El presidente del Gobierno ha explicado que la prórroga que pide es de 15 días.