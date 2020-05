¿Cuándo se podrán abrir las piscinas?

Empiezan a subir de manera importante las temperaturas en toda España y son muchos los que estos días se preguntan cuándo podrán sofocar el calor con baños en la playa y, sobre todo, en las piscinas.

Según contempla el plan de desescalada establecido por el Gobierno, los baños en la playa no estarán permitidos hasta alcanzar la tercera fase y con medidas de distanciamiento. Respecto a la apertura de las piscinas no hay detalles y, preguntado por ello este martes en rueda de prensa, doctor Fernando Simón, del Centro de Alertas Sanitarias, ha recordado que la apertura de estos espacios suele producirse a mediados del mes de junio y que no tiene garantías de que este año pueda ser así dada la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. «La apertura es algo que tendremos que ir valorando día a día, con prudencia, y dependiendo de la evolución de cada territorio».

El portavoz del Comité de gestión del coronavirus ha manifestado: «Me encantaría que para entonces estuvieran abiertas pero nos enfrentamos a un virus que nos ha puesto en una situación muy complicada y hay que ser prudentes».