Las salidas a partir del sábado se organizarán por franjas horarias

El Gobierno ha anunciado este jueves que las salidas de la población, a partir del sábado día 2 de mayo, se organizarán por franjas horarias.

Así lo ha decidido el Comité técnico para la Desescalada, presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, según fuentes gubernamentales, que han precisado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicará esta tarde el alcance y los detalles de la orden ministerial que determinará dichas franjas horarias.

Lo hará en rueda de prensa telemática desde el Palacio de La Moncloa a las 18.00 horas, en una comparecencia que ha sido retrasada ya que se había anunciado para mediodía.

Además, la práctica deportiva individual no tendrá ninguna «limitación» y es aplicable a todos los deportes «si se cumplen las normas», ha indicado este jueves el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

«Si no me equivoco, no hay limitación para ningún tipo de deporte practicado individualmente», ha dicho Simón en conferencia de prensa.

Esta nueva medida de alivio ha sido acordada «a tenor de los datos que muestran la buena evolución» de la pandemia en España, según las fuentes.

Fue el propio Sánchez el que anunció el pasado sábado que, a partir del 2 de mayo, se permitiría a los ciudadanos salir a dar un paseo o a hacer deporte de forma individual, aunque entonces no ofreció más detalles al respecto.

El Comité técnico para la Desescalada esta integrado por los cuatro vicepresidentes del gobierno, los cuatro ministros autoridades delegadas, la ministra de Hacienda y portavoz, la ministra de Trabajo y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Además, asisten a este comité el director del Gabinete de la Presidencia, el secretario general de la Presidencia, el secretario de estado de Comunicación y el director de gabinete de la vicepresidencia de Derechos Sociales.

Salidas secuenciadas

Esta misma mañana, el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, ha considerado que «lo ideal» sería «secuenciar» la salida para pasear y hacer deporte que el Gobierno prevé permitir a partir de este sábado 2 de mayo, para «evitar que se produzca una salida explosiva».

«Se trata de medidas que hay que plantear con ciertas horas y en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos», declaró Ábalos en declaraciones a la Cadena Ser.

El titular de Transportes considera que es preciso que los términos en los que los ciudadanos podrán salir desde el sábado a pasear individualmente o con las personas que convivan, o bien a practicar deporte también en solitario, «deben estar muy habladas para que no se produzca una salida explosiva».



«Debe de estar muy hablado para que no se produzca una salida explosiva, sino que se conjugue la salida de los niños con la de las parejas o los que salen a hacer deporte», detalló.



«Lo ideal sería secuenciarlo», apuntó el ministro que, no obstante, aseguró que se trata de un asunto que se definirá a lo largo de esta jornada y de la que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dará cuenta.