Sánchez avisa: el confinamiento se alargará

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado este jueves por hecho que dentro de quince días tendrá que volver al Congreso para prorrogar el estado de alarma porque «no habremos puesto fin a la pandemia». Lo ha dicho durante el Pleno del Congreso que previsiblemente apoyará la segunda prórroga del estado de alarma por el brote de coronavirus.

Sánchez, por otro lado, ha reconocido que en este momento de confinamiento la mayor parte de los contagios se están produciendo en los hogares, no fuera de ellos, y por eso hay que complementar con otro tipo de medidas que no ha especificado.

En su segunda comparecencia en el pleno del Congreso, Sánchez ha respondido así al diputado de Bildu, Oskar Matute, que ha criticado que el Gobierno acuda cada quince días a la Cámara Baja a prorrogar el decreto.

Sánchez ha explicado que no pide un decreto de un mes porque entonces «la oposición dice que me quiero saltar el Parlamento. Prefiero venir cada quince días». Ha insistido en que está «convencido» de que habrá una nueva prórroga pero «si no fuese así sería porque las cosas han mejorado de forma sustancial». Sánchez ha insistido así en la idea que ya dio en su comparecencia de prensa del pasado 4 de abril, cuando advirtió de que el Gobierno prevé prorrogar el estado de alarma más allá del 25 de abril aunque no será igual que ahora, sino que espera que se pueda recuperar «algo» de vida personal, económica y social.

A parte, Sánchez ha advertido que «lo último que debemos permitir sería un desliz porque más que un retroceso, supondría una recaída».

En su comparecencia en el pleno del Congreso que debate y vota la nueva prórroga del estado de alarma, Sánchez ha afirmado que todos los pactos hacia la «nueva normalidad» serán «escalonados y muy cautelosos».

Y ha recordado que precisamente a partir de la próxima semana se dará un primer paso hacia esa normalidad con la conclusión del permiso retribuido recuperable.

Todos esos pasos, ha dicho, irán acompañados de medidas de higiene personal, colectiva y de control, y seguimiento de los contagios.

Homenaje

Durante su comparecencia inicial, Pedro Sánchez ha anunciado que las víctimas mortales de la COVID-19 tendrán un homenaje de Estado una vez se haya superado la fase aguda de la pandemia.

Sánchez ha subrayado que lo más «estremecedor» de esta emergencia es la muerte «en soledad» de quienes no pueden superar la enfermedad. Y aunque «nada» puede compensar «ese dolor», el presidente ha avanzado que el Estado les rendirá en su momento «el homenaje que merecen».