«El cliente de BBVA tiene a su disposición todos los canales digitales del banco para realizar gestiones»

Tener todo disponible en los canales digitales para poder realizar operaciones a distancia cobra ahora más importancia que nunca, ya que el estado de alarma limita los desplazamientos. Los clientes de BBVA pueden realizar desde hace años prácticamente el cien por cien de sus gestiones desde estos canales. Laura Ortega, manager de la factoría digital de BBVA en España, detalla todo lo que los clientes pueden hacer a través de la web y la app, y qué recomendaciones ofrece el banco en estos momentos.

—Ante la situación actual, ¿cuál es la recomendación de BBVA a sus clientes?

—Nuestra prioridad es salvaguardar la salud de los clientes y empleados, y colaborar para frenar la propagación del coronavirus. Por este motivo, desde el primer momento BBVA ha recomendado a sus clientes realizar todas sus operaciones y gestiones a través de los canales digitales (web bbva.es, app móvil y Línea BBVA), así como a través de sus más de 2.000 gestores remotos para limitar al máximo las visitas presenciales.

—Aun así, ¿el cliente puede seguir acudiendo a las oficinas?

—BBVA mantiene abiertas parte de sus oficinas con una gestión dinámica para adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo. Como ya he comentado, recomendamos no acudir a las oficinas y operar digitalmente, pero para aquellas personas que necesiten hacer gestiones presenciales tienen a su disposición toda la información sobre las oficinas abiertas y los horarios en la web.

—¿Qué gestiones se pueden hacer sin salir de casa?

—Casi la totalidad de las gestiones bancarias más demandadas se pueden llevar a cabo sin salir de casa, lo que facilitará a nuestros clientes seguir las recomendaciones sanitarias y proteger su salud y la de sus familias. Consultar los saldos y movimientos de las cuentas, hacer transferencias o pagar recibos no domiciliados, son algunas de las operaciones más habituales que se pueden realizar por canales digitales. Además, todo ello con la tranquilidad de operar con la máxima seguridad. Por ejemplo, si el cliente realiza el pago de sus compras desde el móvil, una vez realizado, recibirá una notificación con los detalles de la compra si está activado el servicio de notificaciones de la propia app. También podrá restringir la operativa de sus tarjetas, configurando su uso mediante permisos, para una mayor protección en sus pagos, entre otras muchas cosas.

—Hay personas no familiarizadas con el mundo digital, ¿que pueden hacer en esa situación?

—Un porcentaje importante de clientes ya interactúa con el banco habitualmente de forma digital, pero algunas personas no lo habían hecho hasta ahora. El banco se está volcando con estas personas para facilitar su acceso a la app (Android e iPhone) y a la web. La entidad se ha dirigido a estos clientes para indicarles cómo crear o recuperar su contraseña de acceso a la web o la app. El usuario con el móvil validado sólo tendrá que acceder a bbva.es o a la app de BBVA, crear un usuario y una contraseña y operar con facilidad. Además, si no tiene el móvil validado, podrá hacerlo a través de un cajero o de un servicio específico en Línea BBVA y, una vez validado, darse de alta en la banca online.