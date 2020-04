Subidas de hasta 2.000 euros en los servicios de las funerarias

El Ministerio de Consumo ha detectado subidas «indiscriminadas» de hasta 2.000 euros en los precios de los servicios funerarios de algunas de estas empresas, por lo que ha ordenado volver a los precios que estaban vigentes el día 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

Además, este departamento está monitorizando junto con las comunidades autónomas otros «procesos especulativos» que pueden estar produciéndose con otros productos, como las mascarillas y los geles hidroalcohólicos, según ha anunciado este su responsable, Alberto Garzón.

«La especulación no puede tener cabida», ha advertido este miércoles el ministro, quien ha avisado de que su departamento actuará si se confirman esos incrementos injustificados.

Porque se trata de procesos en los que «se suben los precios de manera desorbitada no porque haya una innovación tecnológica, no por una mejora, sino porque hay determinados agentes a lo largo de la cadena que consideran que es un momento estupendo para incrementar sus beneficios, y consideramos que esto no es razonable».

Donde ya ha actuado Consumo es en los de los servicios funerarios, ya que han detectado que algunas empresas «han aprovechado esta pandemia y momentos de dolor de muchas familiares en nuestro país para elevar de forma indiscriminada los precios, en algunos casos de hasta 2000 euros», ha censurado.

Y ese es el motivo que le ha llevado a dictar una orden ministerial para controlar los precios de los servicios funerarios para que vuelvan a los vigentes el pasado día 14, cuando se declaró el estado de alarma.