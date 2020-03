El confinamiento de Aznar, criticado por 'The New York Times'

José María Aznar y Ana Botella pasan el confinamiento en su casa de Marbella, cuando habitualmente residen en Madrid. Este hecho no ha pasado desapercibido para The New York Times, quien ha publicado un extenso reportaje sobre «ricos irresponsables y egoístas» durante la crisis del coronavirus.

El fin de semana que se decretó el estado de alarma en España por la pandemia de coronavirus se registró una estampida de ciudadanos hacia segundas residencias, lo que incluso provocó el cierre de algunas zonas costeras ante la llegada de un aluvión de 'veraneantes'.

Este fue el caso del ex presidente del Gobierno y de su esposa, quienes optaron por dejar su casa de Madrid e instalarse en la costa, algo que no está al alcance de la mayoría de ciudadanos.

Algunos medios nacionales se han hecho eco de la información de The New York Times y aprovechan para recordar las características de la residencia marbellí del matrimonio Aznar. Así, Vanitatis recoge que, según el catastro, «la parcela consta de 2.141 metros cuadrados, de los que 448 responden a superficie construida. En concreto, la vivienda ocupa 365 metros cuadrados, las zonas deportivas 60 y el porche los 23 restantes. Fue remodelada por el matrimonio en 2014».