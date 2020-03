El Congreso da luz verde a prorrogar el estado de alarma quince días más

El Congreso de los Diputados aprobó por una amplia mayoría (321 a favor, ningún voto en contra y 28 abstenciones) conceder la prórroga que el Gobierno había solicitado al estado de alarma por el coronavirus hasta el próximo día 11 de abril, aunque las intervenciones de los portavoces no estuvieron exentas de reproches por cómo se está llevando a cabo la gestión.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en su intervención que desde que estalló la crisis del coronavirus no ha habido «ni un solo día, ni una sola hora, ni un solo momento en el que este Gobierno y todas las administraciones autonómicas y locales hayan dejado de actuar». También volvió a apelar a la unidad de todas las fuerzas políticas, como ya hizo la semana pasada.

Apoyos

El Pleno del Congreso validó los tres reales decretos-ley de medidas económicas con ayudas a empresas, trabajadores y familias que pretenden paliar el impacto negativo de la crisis, aunque la mayoría de los partidos las ven insuficientes.

La mayoría de los partidos políticos, entre ellos PSOE, PP, UP, Cs, ERC, JxCAT, PNV, Compromís, Más País y Foro Asturias, apoyaron los decretos leyes que defendió la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para que se adopten medidas «urgentes de estabilización» y para que una vez superado el COVID-19 la recuperación económica sea rápida. Sin embargo casi todos los partidos reclamaron más medidas para los autónomos, para las empleadas del hogar que se quedaron sin ingresos o para los que no pueden pagar el alquiler, además de que el PP y Vox pidieron rebajas de impuestos y no acometer la reforma fiscal que contemplaban los Presupuestos.

Casi todos reclamaron ir más allá y así, desde Unidas Podemos, que pidió medidas de alquiler y profundizar en el apoyo a los autónomos, o ERC, que reclamó una renta de confinamiento, una modificación de la regla de gasto o de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y Más País, que solicitó un Plan Marshall de inversión, hasta la CUP, EH Bildu o BNG, que coincidieron en reclamar nuevos impuestos a las grandes fortunas.

Compartir vehículo privado para las actividades permitidas

El Gobierno permite que dos personas compartan vehículo privado, una al volante y otra en el asiento de atrás, para realizar las actividades permitidas en el real decreto de estado de alarma, como ir al lugar de trabajo, a comprar alimentos, al banco o a repostar carburante.

Así se plasma en una orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que establece que podrán viajar en vehículos de hasta nueve plazas una persona por cada fila de asientos, incluido el conductor, «manteniéndose la mayor distancia posible entre los ocupantes». La secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, subrayó, que «en un vehículo privado pueden viajar dos personas».