Más de 1.000 fallecidos con coronavirus en España

En España ya se han registrado 1.002 fallecidos con coronavirus y un total 19.980 personas contagiadas. Se trata de 234 muertos más que este jueves y 2.833 nuevos casos de COVID-19.

En total, hay 10.542 hospitalizados en España, el 52 % del total; se han dado 1.588 altas. Estas cifras han sido dadas a conocer este viernes por el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que ha destacado el descenso de nuevos casos registrados, ya que se ha pasado de un 25 % este jueves a un 16,5 % en las últimas 24 horas. Además, ha precisado que hay 1.141 personas ingresadas en la UCI.

Simón ha insistido en la necesidad de cumplir las medidas. «Los días difíciles, duros, vienen ahora», ha advertido. Además, ha manifestado que las comunidades que tienen menos casos deben hacer especial incidencia en ello para evitar que aumenten. Baleares es una de las comunidades que aparecen como «zona clara» porque tiene menos casos.

En relación a los muertos, Simón ha explicado que no se permite ver a los fallecidos para evitar aglomeraciones en los que se puedan producir contagios. Preguntado por qué en Alemania se están registrando menos muertes, ha manifestado que «no lo puedo explicar. Intentamos contactar con las autoridades de países europeos. Hacemos un esfuerzo por entenderlo, si es una realidad o un artefactos en notificación. Hay previstas reuniones europeas».

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias ha precisado que no se puede generalizar la sobrecarga de algunos centros, aunque ha reconocido que «sí es cierto que hay algunas unidades asistenciales bajo un estrés cercano al límite». No obstante, ha puntualizado que «se están poniendo muchas medidas, tanto gestores autonómicos como ministeriales, para solventar estas situaciones. No es generalizable. De los detalles individuales no tenemos información, aunque sí oímos lo mismo que todo el mundo y nos preocupa».

El director adjunto del operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha manifestado que «la normalidad sigue siendo absoluta». No obstante, ha reconocido que le «preocupa algo que está aumentando el número de detenidos», aunque ha reconocido que de momento son «muy pocos, 55 en toda España, pero sigue una tendencia alcista».

En este orden de cosas, ha advertido que «la Policía va a seguir aplicando la proporcionalidad, pero ante los incumplimientos, tolerancia cero». Este jueves hubo 500 inadmisiones en la frontera.

Además, ha anunciado que «vamos a intensificar las patrullas en los nodos de transporte para evitar aglomeraciones. Potenciaremos la vigilancia de salidas y entradas a otras ciudades. No se puede viajar».

El director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, ha informado que este jueves «fue un día tranquilo. Ha habido situaciones, comportamientos insolidarios, con 20 detenciones». Se realizaron más de 15.000 controles intentan disuadir del uso del vehículo por causas no autorizadas. Cabe destacar que durante estos días los índices de delincuencia han bajado notablemente.

La secretaria general de Transportes, María José Rallo del Olmo, ha señalado que «el confinamiento está siendo efectivo». De este modo, en Cercanías hay un uso del 14 % respecto al año pasado, en media y larga distancia ferroviarios, un 2 %, «con una reducción importante en la oferta». «En todos los modos de transporte se van reduciendo», ha subrayado, al tiempo que ha informado que Aena tiene un uso un 63 % inferior. Cabe destacar que se ha licitado la oferta de vuelos intraislas en Baleares: se ocupará Air Europa.

Además, Rallo ha reconocido que este jueves hubo algunos algunos episodios de aglomeración, en Alicante o Canarias debido a la salida de turistas y se ha pedido la colaboración de la Policía Nacional.

También ha dado a conocer dos nuevas órdenes ministeriales. Una de ellas permite que para el transporte de mercancías por carretera dos personas vayan en cabina, por la condición de servicio esencial. La otra posibilita la apertura de los talleres para asegurar el uso del transporte público y el de mercancías.