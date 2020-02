Borja Sémper cuenta cómo se salvó de ser asesinado por ETA

Hace nueve años que ETA anunció el cese de su actividad armada, pero la memoria de la banda terrorista que dejó cientos de muertos sigue muy presente. El ex político del Partido Popular Borja Sémper, que hace un mes anunció que dejaba la formación, ha recordado con humor el día que se salvó de morir asesinado.

Sémper ha escrito un tuit en el que recordaba el intento fallido de atentado que sufrió en 1997. El ex político ha compartido un informe policial en el que explican que la banda terrorista tenía planeado asesinarle a disparos. Sin embargo, una casualidad que él mismo ha explicado con humor le salvó la vida.

El día que tenían planeado acabar con su vida, Sémper decidió hacer 'pellas'. «Faltar a la Facultad me ayudó a terminar la carrera», ironiza en la red social. En aquella época, el ex del PP estudiaba Derecho en la Universidad del País Vasco y ese día decidió no ir.

Ante la confesión del ex político han sido muchos los que han querido mostrarle su apoyo, entre ellos la socialista Mercedes Gallizo. Sin embargo, otros han puesto la lupa en el informe y han comentado que su nombre completo es Francisco Borja. El propio Sémper ha respondido a las burlas y ha dicho: «peor sería llamarse Borjamari».