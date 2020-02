Juicio a Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen

El actor Willy Toledo se sienta este lunes ante un juez por unos comentarios que publicó en 2017 en Facebook en los que insultaba a Dios y a la Virgen, hechos por los que le acusa una asociación de abogados cristianos, a diferencia de la Fiscalía, que pide la absolución.

«Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María», publicó el actor en esa red social en julio de 2017. Lo hizo después de que se emprendieran acciones legales contra tres activistas por su participación en la «procesión del coño insumiso» el pasado 1 de mayo de 2014 en Sevilla. En aquella ocasión también fueron denunciadas por la Asociación Española de Abogados Cristianos, y finalmente resultaron absueltas, al considerar el juez considera que su intención no era «ofender los sentimientos religiosos».

Willy Toledo recibe el apoyo de un grupo de personas antes de su entrada al juicio por un delito de ofensa a sentimientos religiosos pic.twitter.com/owdF6WVa3e ? epcultura (@epcultura) February 17, 2020

Es uno de los comentarios por los que Toledo será juzgado, acusado de un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos y otro de obstrucción a la Justicia (por negarse a comparecer ante el juez de instrucción) por la Asociación Española de Abogados Cristianos.

Es la única acusación de la causa y pide 22 meses de multa para él. La Fiscalía, por contra, considera que los hechos «no son constitutivos» de delito.