El británico que infectó al contagiado por coronavirus en Mallorca: «Estoy curado»

«Estoy completamente curado», son las primeras palabras de Steve Walsh, el británico que contagió a once personas de coronavirus, entre ellas un hombre que todavía se encuentra ingresado en el hospital de Son Espases (Mallorca).

El supercontagiador ha hablado para Daily Mail desde la unidad de aislamiento del hospital St Thomas, en Londres. Walsh ha explicado que tras saber que había estado en contacto en Singapur con un conformado por coronavirus, acudió rápidamente al hospital. «Me aconsejaron ingresar en el hospital a pesar de no tener síntomas», asegura.

«Cuando me confirmaron el positivo, me trasladaron a la unidad de aislamiento donde me encuentro», cuenta. A partir de allí, ha pasado la enfermedad sin tener contacto con nadie.

El británico también lamenta haber contagiado a once personas en la estación de esquí de los Alpes franceses y asegura que toda su familia está en cuarentena como «medida de precaución».

«Me gustaría agradecer al NHS por su ayuda y cuidado, aunque me he recuperado completamente, mis pensamientos están con otras personas que han contraído coronavirus», ha asegurado.

Así se contagió Steve Walsh de coronavirus

Steve Walsh es de Brighton, tiene 53 años y es padre de dos hijos. Se contagió de la enfermedad durante un viaje de trabajo a Singapur, donde impartió una conferencia organizada por Servomex en el hotel Grand Hyatt.

Luego viajó a Les Contamines-Montjoie, para disfrutar de unos días de esquí con unos amigos. Días más tarde, Walsh regresó a Londres en un avión easyJet con más de 100 pasajeros. Los último que hizo antes de aislarse fue ir a un pub cerca de su casa.

De hecho, cinco empleados del pub Grenadier han recibido instrucciones de «autoaislarse» después de que el súpercontagiador estuviese allí.