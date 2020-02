Quim Torra: «Sánchez no se ha movido sobre la autodeterminación»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparecido ante los medios de comunicación tras su reunión con Pedro Sánchez, durante la que han mantenido «diálogo sereno, cordial y de la cordialidad hemos pasado a las propuestas», ha resumido. Torra ha asegurado al presidente del Gobierno que tiene «la voluntad de poner en marcha esta mesa de negociación para resolver el conflicto político y que esta voluntad no es nueva, hace tiempo que estamos preparados para el diálogo en Cataluña». En este sentido, Torra ha aseverado: «Sabemos que vamos a defender en esta mesa, pero lamentamos que a día de hoy no sabemos aún cuál es la propuesta del gobierno español. Sánchez no se ha movido sobre la autodeterminación».

El presidente de la Generalitat ha apuntado que hay «dos cuestiones, que son la raíz del conflicto, el ejercicio del derecho de autodeterminación, mediante un referendum, y el fin de la represión, visto tanto desde el punto de visto de la amnistía como de la judicialización, la paralización de los procesos».

Torra ha continuado explicando que lo que pide es que Cataluña sea reconocido como un sujeto político que toma decisiones. Los catalanes ponemos por encima de todo el respeto a la voluntad popular».