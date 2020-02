Sánchez propone a Torra iniciar este mes de febrero la mesa de diálogo político

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto este jueves al presidente de la Generalitat, Quim Torra, iniciar en este mes de febrero los trabajos de la mesa de diálogo para buscar una solución al conflicto catalán pactada con ERC en el acuerdo de investidura.

Así figura en el documento para una «agenda de reencuentro» que Sánchez ha entregado a Torra en el curso de la reunión ha durado una hora y media aproximadamente.

No obstante, Sánchez ha reconocido que «las posiciones entre el Gobierno de España y la Generalitat están muy alejadas». «Soy consciente de que el camino no va a ser fácil y no va a ser rápido porque hay heridas muy profundas». No obstante, ha precisado que «quizás nos sorprendamos en ver que el reencuentro es más rápido de lo que podíamos prever».

Sánchez se ha mostrado confiado en poder encontrar una solución al conflicto de Cataluña a través del diálogo. El presidente ha realizado estas declaraciones, tras ser preguntado por las reivindicaciones de autodeterminación y amnistía de Torra.

El socialista también ha querido agradecer a Torra «el tono y la predisposición a dialogar, un diálogo entre dos presidentes. El significado de este encuentro es mostrar nuestra voluntad sincera de dialogar y acordar. He venido a expresar el deseo de una gran mayoría de ciudadanos que ansía el diálogo».