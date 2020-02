El sonoro aplauso de los pasajeros tras el aterrizaje

Final feliz tras una tarde de angustia. Después de estar más de cuatro horas sobrevolando Madrid para aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Barajas, los pasajeros del avión de Air Canada han reaccionado con gritos y aplausos al tocar tierra.

Después del silencio de un peligroso aterrizaje ha llegado un sonoro aplausos de alegría dedicado a la tripulación del Boeing 767-375. Aaron C, uno de los pasajeros que se encontraba dentro del avión, ha querido compartir el momento en Twitter.

Este mismo usuario ha dicho en la red social que ha sido «un aterrizaje brusco bastante aterrador, pero lo logramos. Gracias por todos los mensajes y deseos! ¡Vive fascinado y disfruta del viaje!».

El avión, un Boeing 767-300 con 128 pasajeros a bordo, despegó a las 14.33 horas de Madrid con destino a Toronto, pero tras media hora de vuelo la tripulación se percató de que había sufrido un incidente en el despegue que había dañado uno de los diez neumáticos que forman parte del tren de aterrizaje y, supuestamente, uno de los motores.

Pretty scary rough landing, but we made it. Thanks for all the messages and wishes!



Live in fascination and enjoy the ride! pic.twitter.com/5RFWSiTyTn