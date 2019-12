La periodista de TVE admite que no le tocó 'El Gordo'

Su alegría desbordada en directo por haber sido una de las agraciadas con 'El Gordo' nos dejó a todos de piedra. La reportera de TVE Natalia Escudero era la viva imagen de la felicidad, compartiendo con los vecinos de San Vicente de Raspeig, en Alicante, la celebración del primer premio de la Lotería de Navidad.

Ha sido una de las protagonistas de este día de #LoteríaRTVE, y tenemos la recopilación de sus mejores momentos. Sí, hablamos de nuestra reportera Natalia Escudero @LaMananaTVE https://t.co/Bs36Aqx5PQ ? RTVE (@rtve) December 22, 2019

Toda España se contagió de la alegría de la periodista que advertía a sus compañeros de que este lunes no iba a trabajar. Gritos, cava y cánticos. Incluso llegó a decir que uno de los décimos premiados se lo vendieron a ella.

Al final de la conexión Natalia Escudero aclaraba que 'El Gordo' no le había tocado, pero «sí un pellizco. Con la alegría de todos aquí que les ha tocado 'El Gordo' me he venido arriba, pero sí me ha tocado un pellizco y la lotería de conocer a toda esta gente», aclaraba.