Torra convocará a los partidos el 7 de enero para abordar la autodeterminación

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este miércoles que el 7 de enero convocará a partidos y entidades para reunirse con ellos y «saber si es posible el acuerdo de país que nos permita trazar rumbo para el ejercicio de la autodeterminación».

Lo ha dicho en la sesión de control al presidente del pleno del Parlament en respuesta al diputado de la CUP Carles Riera, que se ha mostrado crítico con el Govern y los partidos que le dan apoyo porque considera que están desarrollando el autonomismo, y le ha preguntado si el Ejecutivo catalán será «un freno» a la autodeterminación.

Torra ha respondido que no, y ha recordado que hay un compromiso del Govern y de los diputados del Parlament de desarrollar un acuerdo de país «que se basa en el ejercicio del derecho de autodeterminación, el fin de la represión y la amnistía, y el ejercicio de derechos».

Por eso, ha asegurado que «el día después de Reyes» se pondrá en contacto con el resto de fuerzas y con entidades sociales para saber en qué punto están y si pueden avanzar en los compromisos adquiridos tanto por el Govern, como por los grupos parlamentarios independentistas.

Riera ha puesto en duda que el discurso de Torra y del Govern se corresponda con su acción política, y le ha recordado la conversación telefónica que mantuvo el martes con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en las que se «comprometió a normalizar las relaciones entre gobiernos en el marco constitucional y autonómico»

También ha criticado las negociaciones entre el PSOE y ERC en las que asegura que «no incluyen ni el derecho a la autodeterminación, ni la amnistía, ni el fin de la judicialización, como tampoco la derogación de la reforma laboral, de la ley Morzada o la abolición de la Monarquía».

Ha recordado que, en medio de esa negociación, el grupo de JxCat tenía registrada una moción que hablaba de autodeterminación que acabó retirando, y ha cuestionado si el Govern está negociando en lógica «partidista».

Torra lo ha negado y también ha hecho mención a los trabajos del proceso constituyente, ya que asegura que a partir de abril estarán listos «los primeros fundamentos del proyecto de constitución catalana».

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, también se ha referido a la llamada que mantuvieron el martes Torra y Sánchez, y ha insistido en la necesidad de resolver los conflictos a través del «diálogo y la voluntad de hacer política».

Torra ha criticado que Sánchez no haya tenido «un mínimo de cortesía institucional» y no haya atendido sus llamadas en las últimas semanas, y ha explicado que en la conversación telefónica le explicó el posicionamiento del Govern y su voluntad de resolver el conflicto catalán con un referéndum.

Además, ha recriminado al Gobierno central que todavía no haya explicado qué propuesta tiene para Cataluña: «Llevo 19 meses en el Govern y no he conseguido que el presidente español me diga qué horizonte tiene» para resolver la situación en Cataluña.