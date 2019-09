Pedro Sánchez se queda sin palabras ante la pregunta de un periodista

El presidente del Gobierno en funciones se quedó mudo durante la rueda de prensa posterior a la confirmación de nuevas elecciones. A lo largo de su intervención, Sánchez explicó las razones por las que no había conseguido formar un gobierno de izquierda.

Sin embargo, ante la pregunta de uno de los periodistas, Sánchez no se mostró tan hábil a la hora de responder. En concreto, el presidente del Gobierno en funciones, mantuvo 15 segundos de silencio ante estas cuestiones: «¿Cree que también tienen que hablar claro ustedes los candidatos y pedir perdón a los españoles tras lo vivido durante estos meses, después del fracaso? Y, en particular, usted, si no consigue ser presidente del Gobierno tras el 10 de noviembre ¿Dimitirá como líder del partido socialista?»

Tras un inicial «Mire, yo soy el representante de las fuerzas más votada» se hizo el silencio. 15 segundos que se han convertido en uno de los momentos más destacados de la rueda de prensa.

Los españoles volverán a las urnas el 10 de noviembre.