Núria de Gispert difunde un 'tuit' que compara a miembros de PP y Cs con cerdos, y lo retira poco después ante el revuelo armado

La expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha copiado en su perfil de Twitter un mensaje de cadena en el que compara a miembros de PP y Cs con cerdos y lo dedica a todos los que desean «que vuelva la dignidad» a las instituciones catalanas.

En el mensaje, colgado en su perfil personal de Twitter, menciona: «Juan Carlos Girauta a Toledo, Inés Arrimadas a 'Madriz', Enric Millo a Andalucía y Dolors Montserrat a la UE» acompañado de una imagen de la Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat), que tiene un cerdo como logo, con el titular 'Catalunya aumenta las exportaciones'.

El mensaje llega dos días después de que el Govern acordada concederle la Creu de Sant Jordi junto a otros expresidentes del Parlament.

Tras su publicación, las reacciones no se han hecho esperar. La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticado este jueves el «puro delirio separatista» de la expresidenta del Parlament Núria de Gispert, dirigente actual de Demòcrates de Catalunya, así como que el Govern le conceda la Creu de Sant Jordi.

«A esta persona el Govern separatista le ha concedido la Cruz de Sant Jordi. Puro delirio separatista», ha lamentado Arrimadas.

La dirigente de Cs ya criticó hace dos días que la Generalitat entregue la Creu de Sant Jordi a De Gispert tras acusarla de haberla «echado de Catalunya varias veces» por no haber nacido en Catalunya y de haber insultado a otros líderes políticos.

Por su parte, el grupo parlamentario del PSC-Units llevará al próximo pleno del Parlament una propuesta de resolución para que la cámara legislativa inste al gobierno catalán a retirar la Cruz de Sant Jordi concedida a la expresidenta del Parlament Núria de Gispert.

No es pot atorgar la Creu de Sant Jordi a un antic càrrec institucional que s’entesta a insultar els seus adversaris polítics. pic.twitter.com/JIWpbpVyxg

El texto que presentarán los socialistas indica que De Gispert «no reúne las condiciones de idoneidad necesarias para ser merecedora de tan alta distinción».

De Gispert ha tuiteado durante los últimos meses en varias ocasiones descalificaciones contra rivales políticos y fue incluso reprobada por el Parlament por sus insultos a opositores, en especial a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.

En su cuenta de Twitter, el primer secretario del PSC y presidente del grupo parlamentario socialista, Miquel Iceta, ha aseverado: «No se puede conceder la Creu de Sant Jordi a un alto cargo político que se empeña en insultar a sus adversarios políticos».

El Govern acordó este martes condecorar a un total de 29 personas con la Cruz De Sant Jordi, entre ellas De Gispert, en su caso como «agradecimiento a su tarea como decimotercera presidenta del Parlament de Cataluña durante casi cinco años».

Tras el revuelo armado, De Gispert ha retirado el tuit y ha publicado el siguiente mensaje:

He suprimit el twit que tan enrenou ha creat. Mai he volgut dir porcs a ningú. I em dol que molta gent ho hagi volgut veure aixi. La composició a què es fa referència no és meva.