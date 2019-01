Sánchez presenta este viernes los presupuestos que quiere negociar con todos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirma, en una entrevista con Efe, que el Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de este año para que se inicie su tramitación parlamentaria, sin tener garantizados los apoyos necesarios.

Sánchez mantiene su previsión de agotar la legislatura, defiende el diálogo en Cataluña y arremete contra PP y Ciudadanos por su posición en política territorial y por su pacto con VOX en Andalucía.

También critica a los populares por difundir un vídeo en el que se desea su muerte, admite retrasos en la exhumación de Franco, defiende la foto de Idoia Mendia con Arnaldo Otegi y renuncia a derogar la prisión permanente revisable a la espera del Tribunal Constitucional.

- ¿Por qué no convoca elecciones?

- Tenemos un programa de Gobierno que estamos desarrollando desde el minuto uno de la moción de censura, quisimos primero garantizar la estabilidad social, económica y política y eso creo que es lo que está haciendo el Gobierno. Por tanto, si tenemos una ambición es la de agotar la legislatura y la de presentar los presupuestos en este mes de enero.

- ¿Por qué dijo durante la moción de censura que convocaría elecciones cuanto antes?

- Lo que dije fue que por supuesto estaba abierto a hablar con distintas fuerzas parlamentarias para ver cuándo podíamos convocar esas elecciones, pero lógicamente esas fuerzas parlamentarias votaron en contra de esa moción de censura. Otras fuerzas parlamentarias con las cuales ahora mismo tenemos una mayoría en el Congreso de los Diputados que nos permite sacar adelante muchas de estas leyes lo que quieren, precisamente, es la estabilidad y agotar la legislatura.

- Dijo también hace poco menos de un año que si Rajoy, entonces presidente del Gobierno, no tenía mayoría para aprobar los presupuestos tendría que convocar elecciones. ¿Mantiene esto en su caso también?

- El planteamiento del Gobierno de España es presentar los presupuestos y los vamos a presentar en el próximo Consejo de Ministros del día 11 de enero, el próximo viernes; unos presupuestos para que España avance, continúe avanzando en política social, en crecimiento económico y en la creación de empleo y en la dignidad laboral. Por lo tanto, van a ser unos presupuestos cargados de sentido común y también de valores sociales que hacen falta en nuestro país.

- En ese calendario de los presupuestos, ¿la negociación con los posibles aliados la han hecho ya, la van a hacer después o prevé de aquí al viernes?

- La vamos a hacer con todas las fuerzas parlamentarias, no solamente vamos a mirar a las fuerzas independentistas sino también a aquellas fuerzas parlamentarias que están pidiendo no depender solamente de las fuerzas independentistas para poder sacar los presupuestos les vamos a tender la mano. Le vamos a tender la mano también a Ciudadanos y al PP. Creo que es importante que estos buenos datos que hay de crecimiento económico y de creación de empleo se consoliden en el año 2019.

El año 2019 puede ser el primero después de esta década perdida de crisis económica donde el paro se reduzca por debajo de los tres millones de personas y tengamos más de 19 millones de afiliados en la Seguridad Social.

Por tanto, creo que se tiene que crear empleo y seguir creciendo económicamente y también se tienen que dignificar tanto las condiciones laborales como salariales y, sobre todo y fundamentalmente, lo que tenemos que hacer es cohesionar desde el punto de vista social y territorial a nuestro país.

- ¿Ha garantizado ya a los barones socialistas que no va haber «superdomingo» electoral?

- El planteamiento del Gobierno siempre ha sido el mismo, agotar la legislatura, llegar hasta el año 2020 y, sobre todo, modernizar nuestra economía, fortalecer la cohesión social y territorial de nuestro país y apuntalar la regeneración democrática de nuestro país.

- Con el presidente de la Generalitat, ¿ha hablado de Presupuestos?

- Con el presidente de la Generalitat he hablado de cómo podemos resolver la crisis política que vive Cataluña desde hace diez años y, en ese sentido, también quiero plantear dos cosas:

Una desde el punto de vista de los independentistas, las fuerzas parlamentarias catalanas tienen que saber que tienen que abandonar la unilateralidad, que tienen que ser conscientes de que cualquier quiebra de la Constitución o quiebra de la legalidad estatutaria en Cataluña y en el conjunto del país no solamente les sitúa fuera de la Constitución española y de España, les sitúa también fuera de lo que representan los tratados fundacionales de la Unión Europea. Les sitúa fuera de la Unión Europea.

En segundo lugar, tienen que ser conscientes de que no tienen la mayoría social que apueste por la independencia en Cataluña. Hay un problema de convivencia, no hay un problema de independencia en Cataluña.

En el otro lado, en el lado constitucionalista creo que es importante que hagamos varias reflexiones. La primera es que los catalanes no tienen un Estatuto que ellos votaron, que fue un Estatuto que fue recortado como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional a propuesta del principal partido de la oposición entonces, que es el PP.

En segundo lugar, creo que también es importante ser conscientes -a las fuerzas de la oposición se lo digo- de que no es posible continuar con el agravio territorial como fórmula de hacer oposición al Gobierno de España; lo que necesitamos es precisamente lo contrario, es tener sentido de Estado también desde la oposición.

De lo que está ocurriendo durante estos últimos meses desde la moción de censura, yo diría que el único partido que es leal con la Constitución, ya sea en el Gobierno o en la oposición, es el Partido Socialista Obrero Español.

- En la reunión que mantuvo con el presidente de la Generalitat le dio un documento que usted no aceptó, pero ¿hay alguna de esas veintiún propuestas que sea aceptable? ¿Va a responder a alguna de ellas?

- Primero, yo creo que fue importante que el Gobierno de España celebrara su Consejo de Ministros en Barcelona. En segundo lugar, yo creo que también es importante el que se llegara a una declaración de mínimos, la de Pedralbes, donde se decían varias cosas.

La primera es que hay una crisis política que tenemos que resolver, desde el diálogo y desde el cumplimiento de la ley, desde el respeto a la legalidad.

Y es importante también subrayar que en esa declaración de Pedralbes el independentismo es consciente de que tiene que construir consensos transversales; es decir que cuenten con el apoyo mayoritario de la sociedad catalana.

¿Qué puede hacer el Gobierno de España? El Gobierno de España lo que puede hacer es facilitar, trasladar a las fuerzas parlamentarias que nosotros no vamos a hacer del agravio territorial una cuestión de acción política como está haciendo la oposición.

Nosotros queremos resolver el problema en Cataluña. No queremos vivir del problema en Cataluña como quieren otras fuerzas a nivel estatal.

Lo importante es que las fuerzas parlamentarias en Cataluña empiecen a construir una propuesta que represente a esos dos tercios que se necesitan, por ejemplo, para reformar la ley electoral en Cataluña o el Estatuto de Cataluña.

La salida última, lógicamente, tiene que ser una votación por un mayor autogobierno y, en consecuencia, por un nuevo acuerdo que tiene que representar el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

- En el mes de mayo usted sí veía delito de rebelión en el caso del «procés», después no. ¿Qué opina ahora y qué espera del juicio que va a empezar en unos días?

-Yo es que soy el presidente del Gobierno y, por tanto, me debo al respeto a la independencia judicial.

Por parte no solo del independentismo, también de determinadas fuerzas nacionales, se ha intentado judicializar la política o se ha intentado politizar la justicia, tanto por parte de unos como de otros.

En el Partido Socialista Obrero Español, cuando yo estaba en la oposición, siempre hemos hecho todo lo contrario.

Siempre hemos dicho que el carril de la Justicia tiene su dinámica, su forma de actuar, en base al respeto absoluto al Estado social y democrático de derecho y a la legislación. Y la política es otra cuestión, en donde tenemos lógicamente que respetar la legalidad, pero donde tenemos que abrir cauces de diálogo entre las fuerzas políticas catalanas.

En Cataluña solamente se podrá encontrar una solución desde el sosiego, la sensatez, el sentido de Estado y, por supuesto, el poner la mirada larga, es decir, no precipitarnos. Y en segundo lugar, y esto también es muy importante, siendo conscientes de que la propuesta política que resuelva la crisis en Cataluña tiene que salir de Cataluña.

Cataluña tiene que hablar con Cataluña y el independentismo tiene que ser consciente de que no habrá una solución que satisfaga a una amplia mayoría de la sociedad catalana si no reconoce la parte que no es nacionalista en Cataluña.

En este sentido creo que es una buena medida crear esa Mesa de Coordinación parlamentaria con las distintas fuerzas políticas, no solo nacionalistas sino también no nacionalistas, y creo que es ahí donde se tiene que forjar ese nuevo acuerdo.

-PP y Ciudadanos le han pedido reiteradamente que vuelva a aplicar el 155. ¿En algún momento desde que está en La Moncloa cree que ha habido alguna vulneración constitucional que le haya hecho planteárselo?

-El 155 es un instrumento constitucional. ¿Para qué? Cuando yo lo acordé con el presidente Rajoy era claramente para recuperar la normalidad y el autogobierno en Cataluña que había sido violentado precisamente por aquellos que estaban gobernando las instituciones catalanas. Y eso no se produce ahora mismo.

Tenemos que ser conscientes de que el artículo 155 no resuelve la crisis política en Cataluña. Cuando se aplicó lo que hacía era devolver a la legalidad una situación que se había dislocado como consecuencia de la quiebra unilateral por parte del independentismo tanto de las reglas estatutarias como constitucionales.

Aquellos que hablan del 155 y que abogan por un 155 perpetuo lo que quieren es perpetuar la crisis en Cataluña. Y nosotros queremos resolver la crisis en Cataluña.

Precisamente creo que la oposición, en esto como en otras muchas cosas, esconde su falta de ideas y de proyecto político en España llenando todas sus declaraciones de crispación, pero eso no va a resolver la crisis de fondo en Cataluña.

Creo honestamente que lo que se le debería pedir a la oposición es que fuera una oposición de Estado. Que fuera tan leal con el Gobierno de España como lo fue el Partido Socialista cuando estaba en la oposición con el Gobierno del señor Rajoy en la cuestión catalana.

-¿Pero usted mantiene contacto con esos partidos como para obtener esa lealtad?

-Yo creo que la derecha española durante el año pasado hubo dos hitos que marcaron todo lo que está ocurriendo.

El primero es la sentencia de la Gürtel y la moción de censura, la no asunción de la responsabilidad política entonces por el PP.

Y en segundo lugar es la renovación del liderazgo del PP en la figura de Pablo Casado. Yo creo que tanto la corrupción como la crispación y la instalación en el discurso del odio en el que está el Partido Popular demuestran que hay una bancarrota tanto desde el punto de vista político como moral del PP y de la derecha.

Cuando el señor Casado habla de que la única forma de gobernar va a ser el entendimiento entre el PP, Ciudadanos y Vox para poder descabalgar al PSOE está diciendo dos cosas: la primera que está renunciando a ganar elecciones y a representar a un amplio espectro del electorado español. Y en segundo lugar está ligando su futuro político al futuro político de Vox, a la ultraderecha. Y eso es malo no solamente para la derecha española, sino para el conjunto del sistema político español.

- Volviendo a Cataluña y al juicio del «procés», ¿si hay condenas se plantea usted indultar?

-Lo he dicho muchas veces, no voy a politizar la Justicia ni judicializar la política; creo que esto es una base a partir de la cual sí que empezaremos a acertar en lo que pueda ser la solución de la crisis política, y subrayo, política, en Cataluña. Por tanto, no se puede indultar a quien no está condenado.

- ¿La posición del abogado del Estado en el juicio del «procés» es la del Gobierno?

- Es la de la Abogacía del Estado, y es la del Estado.

-Ha habido una polémica estos días con un tuit del PP con un vídeo. ¿Qué va a hacer la Fiscalía? ¿Qué diferencia hay con otros casos en los que ustedes han defendido la libertad de expresión y han dicho que no hay que llevar a los juzgados cuestiones de mal gusto?

-Hay dos cosas. La libertad de expresión ampara al humorista, sin duda alguna, y yo lo respeto. Pero la responsabilidad de un partido político es distinta.

El partido político que planteó este vídeo sobre el que cada uno puede sacar sus conclusiones es el mismo partido que me ha calificado de golpista, de ilegítimo.

Son los mismos que dicen que soy un presidente okupa, que plantean que como presidente del Gobierno no puedo utilizar un avión oficial que, por cierto, ha sido utilizado por todos los presidentes del Gobierno atendiendo a criterios estrictamente de seguridad.

Es decir, en 140 caracteres el Partido Popular resumió cómo entiende su forma de hacer oposición.

-Entonces su petición a la Fiscalía va a ser que actúe penalmente contra el Partido Popular?

-No, no, lo que vamos a hacer es que la ministra de Justicia pone en manos de la Fiscalía este hecho, este tuit, para que vea exactamente si es o no constitutivo de delito, pero tendrá que decidirlo la Fiscalía, que es independiente.

Yo lo que digo es que la libertad de expresión está amparada. Yo la respeto, al humorista. Pero no estamos hablando de un humorista sino del principal partido de la oposición. El mismo partido político que a través de un vídeo me desea la muerte es el que me está calificando como golpista o como presidente ilegítimo.

Es muy importante ser consciente del deterioro de la calidad democrática y de los ataques que se están produciendo a la Presidencia del Gobierno por parte de un partido, el PP, que considera que gobernar es una especie de derecho natural y un patrimonio solamente del Partido Popular.

Y todos, no solo los progresistas sino los demócratas, tienen que ser conscientes del cuestionamiento que se está poniendo encima de la mesa por parte del PP. Creo que el Partido Popular está llenando de crispación la vida política ante la falta absoluta y la carencia absoluta de proyecto político por parte de la actual dirección.

-¿Se arrepiente del uso del avión oficial en algún caso concreto, como el del concierto al que asistió? Y si es así, como dice usted, que todos los presidentes lo han utilizado igual, ¿por qué no facilita los datos?

-Este Gobierno es un Gobierno que no solamente ha aplicado la transparencia a su Gobierno sino que ha cumplido con una ley aprobada por la anterior administración. Se sabe cuál es el patrimonio, los bienes de todos y cada uno de los altos cargos de esta administración y de la anterior.

Lo que subyace en el fondo, como en otras muchas cosas, es el planteamiento de no reconocer la legitimidad del actual Gobierno. El planteamiento patrimonialista que tiene la derecha y el conservadurismo en este país de que solamente puede gobernar el PP y todo lo demás que gobierne no es legítimo. Yo, lógicamente, cuestiono ese planteamiento que hace la derecha.

- ¿Y no se arrepiente de ese uso concreto?

- Insisto, lo que hemos hecho siempre ha sido cumplir con las estrictas normas de seguridad que nos ha planteado la dirección de seguridad de La Moncloa. No solamente por mi parte sino por el conjunto de presidentes que me ha precedido. Esto va a seguir siendo así. Antes, en el presente y en el futuro.

-¿Qué diferencia hay entre tener votos de Vox para una investidura y tenerlos de Bildu?

- Lo he dicho en muchas ocasiones. No es lo mismo una moción de censura que una sesión de investidura y lo estamos viendo ahora.

La moción de censura solo tuvo un mandato, la regeneración democrática. Habrá que preguntarle al PP por qué no asumió en primera persona la dimisión del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que yo le pedí, le insté que dimitiera para frenar la moción de censura.

Y en segundo lugar habrá que preguntarle a Ciudadanos, un partido que nació supuestamente para la regeneración democrática, pero que no sólo en España, también en regiones como Madrid o Murcia, cuando se ha planteado una moción de censura, siempre ha optado por seguir apuntalando al Partido Popular.

Además, en todos los acuerdos a los que se está llegando en el Congreso y los proyectos legislativos por parte del Gobierno ahí se sabe cuáles son las negociaciones que se hacen entre los grupos.

Es más, hay que decir que no solo nos están apoyando las fuerzas independentistas, también el PP y Ciudadanos lo han hecho en muchas de esas leyes y decretos ley.

El programa de Gobierno de PP y Ciudadanos más Vox no se sabe lo que están negociando esas fuerzas y a mí me gustaría saberlo, como al conjunto de españoles y a los andaluces en particular.

- Dice que no es lo mismo una investidura que una moción de censura, pero tras las elecciones generales podría tener que buscar apoyos en los independentistas de nuevo. ¿Volvería a pedirles su voto?

- Vamos a ver, yo creo que ahora mismo el único partido, y eso lo dicen todos los estudios demoscópicos, que es primera fuerza política y que aspira a representar a una mayoría de los españoles es el PSOE y este Gobierno. Este Gobierno representa, como ningún otro, lo que define a la sociedad española, una sociedad tolerante que apela al respeto, a la convivencia, a la igualdad, a los derechos y a las libertades.

En el cuestionamiento de la Ley de Violencia de Género por parte del PP, Ciudadanos y Vox subyacen muchas cosas. El debate de lo que somos y lo que fuimos. Somos una sociedad de derechos y libertades y aspiramos a seguir siéndolo. ¿O somos una sociedad que queremos volver a la España en blanco y negro que plantean algunas formaciones políticas?

El debate sobre la violencia de género también deja encima de la mesa la fragilidad de las conquistas sociales, conquistas que exigen una permanente labor de vigilancia.

Y eso es lo que va a hacer el Gobierno de España. El Gobierno, desde luego, va a ser respetuoso con la formación del nuevo Gobierno en Andalucía, no va a cuestionar su legitimidad como sí están haciendo esas fuerzas con el Gobierno de España. Pero también digo una cosa, vamos a garantizar la igualdad en todos los territorios del país.

Y eso también significa garantizar la igualdad en la protección y en la seguridad de las mujeres en Andalucía si se cuestiona una ley tan importante como es la ley de lucha contra la violencia de género.

- ¿Cómo lo van a hacer?

- Bueno, hay muchísimas formas de poder hacerlo, de nuevo el PP cuando se les dice esto plantean la crispación y de nuevo la gesticulación.

Hay muchas formas en las que el Estado social y democrático de derecho puede garantizar la igualdad en este caso, en la protección y la seguridad de las mujeres en todos los territorios de España.

Las mujeres andaluzas, en caso de que se cuestione esa ley, pueden verse garantizadas de que el Gobierno lo va a hacer.

- ¿Cree que el diálogo con el independentismo ha perjudicado al PSOE fuera de Cataluña y en particular les ha perjudicado en las elecciones andaluzas y ha motivado el ascenso de Vox?

- Yo creo que Cataluña condiciona la política española desde hace treinta años. Yo recuerdo cuando era un chaval y ya entonces se criticaba la cesión del 15 % del IRPF por parte del Gobierno de Felipe González a la Generalitat de Cataluña. Luego llegó Aznar y lo subió al 30 %.

Lo que ha ocurrido siempre con Cataluña y también con el País Vasco ha sido una suerte de utilización por parte siempre de la derecha en nuestro país cuando está en la oposición del agravio territorial para intentar arañar una serie de votos en otras partes de España.

Le diré una cosa, hay análisis que se equivocan. Creo que en Andalucía se estaba cerrando un ciclo político y en España se está abriendo un ciclo político, y ese ciclo político quien lo está abriendo es el PSOE a nivel estatal.



- ¿Es posible algún acuerdo en alguna comunidad o ayuntamiento del PSOE con Ciudadanos?

-La pregunta habría que hacerla al revés; es más, si uno se atiene a los hechos lo que ha ocurrido siempre ha sido justo lo contrario. Antes ponía el ejemplo de la moción de censura de Mariano Rajoy, o de Murcia y Madrid. Ciudadanos siempre que ha tenido que elegir siempre ha mirado a la derecha, siempre ha mirado al PP.

- En 2015 no, pactó con usted.

- Claro, pero es que ese Ciudadanos nada tiene que ver con este Ciudadanos. Este Ciudadanos pacta con VOX.



- ¿Y no ve a Ciudadanos capaz de volver a cambiar e intentar pactar con el PSOE en algún territorio?

- Yo lo que veo es que el partido de Albert Rivera ha tomado una decisión equivocada y ha sido la de no seguir la estela del liberalismo en otras partes de Europa. Yo he hablado con líderes de los partidos liberales en Europa que no entienden la actitud de Rivera de pactar con la ultraderecha de España.

Yo creo que el haberse echado en brazos de Vox por parte del señor Rivera y Ciudadanos deja huérfano al liberalismo en España y lo que quiero decirles es que yo también aspiro a representar no solo a la parte socialdemócrata en nuestro país, sino también a esa corriente liberal que representa tolerancia, que representa el respeto a las minorías, los derechos, las libertades y que están poniendo en cuestión determinadas formaciones con las que está pactando Ciudadanos.

- Habiendo reconocido que el debate catalán afecta a toda España ¿qué parte de responsabilidad tiene usted en los resultados de Andalucía?

- Yo lo plantearía de la siguiente manera, Cataluña siempre ha influido en la política española. Y aquí hay dos formas de abordar esa crisis: hay partidos que aspiran a perpetuar esa crisis en Cataluña y ahí, evidentemente, están el PP y Ciudadanos, y hay otros partidos que aspiramos a resolver la crisis en Cataluña y es donde está el PSOE.

Por eso, el PSOE es el único partido ahora mismo en el sistema político leal con la Constitución. Lo hemos sido en la oposición y lo somos desde el Gobierno.

- En cuanto al futuro de Susana Díaz, ¿la va a apoyar para que siga siendo secretaria general de los socialistas andaluces o quiere que haya una renovación interna en la región?

- El futuro del Partido Socialista en Andalucía lo elegirán y lo decidirán los militantes.

-Quedan menos de cinco meses para las elecciones municipales y europeas y no hay candidatos del PSOE en sitios claves como Madrid o en las propias europeas ¿Tiene decidido ya quiénes van a ser esos candidatos? ¿Entrarán independientes? ¿Puede ser Josep Borrell candidato a las europeas?

- Habrá independientes, como los ha habido en el Gobierno de España y, por supuesto, en el mes de febrero será cuando decidamos las candidaturas.

-Cuando dice que habrá independientes, ¿será por ejemplo en Madrid?

- Habrá independientes en las listas; yo creo que el PSOE ahora mismo es el único partido del sistema político que está integrando a independientes. Cuando formé el Gobierno de España tras la moción de censura lo dije claramente, queríamos un Gobierno abierto. No recuerdo ahora mismo el porcentaje pero, al menos, más de un 30 % de los integrantes del Consejo de Ministros son independientes, personas que entran por su valía, por su compromiso lógicamente político pero, sobre todo, por su alta cualificación técnica, y creo que esa es una de las principales aportaciones que hace el PSOE a nuestro sistema político.

- No me ha contestado a lo de Borrell

-Yo creo que es un extraordinario ministro de Asuntos Exteriores y podría ser también, lógicamente, un extraordinario candidato a las elecciones europeas. Pero insisto, hay muchas más personas.

- ¿Cómo prevé gestionar la exhumación del dictador? ¿Está siendo el proceso más largo de lo que usted pensaba?

- El Gobierno de España siempre ha planteado lo siguiente: primero, nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con una ley. Esto es muy importante subrayarlo y recordarlo siempre. Estamos cumpliendo con la Ley de Memoria Histórica. En segundo lugar, lo que estamos haciendo es cumplir con una resolución que contó con un amplio consenso en el Congreso de los Diputados para la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Y en tercer lugar, lo que queremos en un Estado social y democrático de derecho es que el procedimiento administrativo cuente con las máximas garantías para las personas afectadas.



En ese sentido está siendo más largo de lo que inicialmente previmos, pero creo que eso es bueno porque está garantizando el derecho en este caso de las personas aludidas de poder alegar, plantear sus diferentes visiones y sus discrepancias y, cuando llegue el momento y se finalice el procedimiento administrativo, el Consejo de Ministros resolverá.

- ¿Y garantiza que no va a ir a la Catedral de la Almudena?

- Bueno, ha habido un informe, en este caso de la Delegación del Gobierno, muy contundente respecto a los problemas de seguridad que pudiera plantear su reinhumación en la Almudena.