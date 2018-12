Gibraltar denuncia que una corbeta española ha navegado frente al Peñón con el himno de España a todo volumen

El servicio de información del Gobierno de Gibraltar en España se ha quejado este martes de que un patrullero de la Armada, la corbeta Infanta Elena, haya navegado frente a sus costas con el himno de España sonando a través de un altavoz.

Illegal, provocative and childish.



Spanish Corvette sails through British #Gibraltar territorial waters playing Spain’s national anthem at high volume



