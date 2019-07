Hyundai Kona Eléctrico, cuando la autonomía pasa de problema a virtud

Quizá muy pocos esperaban que la marca coreana Hyundai fuera de las primeras en hacer sombra o incluso superar a una marca tan «eléctrica» como Nissan, al menos en cuanto a autonomía, uno de los grandes hándicaps que suelen tener la mayoría de vehículos eléctricos.

Se puede decir que los más de 420 kilómetros de autonomía que ofrece este modelo es uno de los vehículos ideales para esta Isla. De hecho, hay vehículos de combustible que no tienen tanta autonomía como este Hyundai Kona eléctrico. Su filial, Kia, ya ha conseguido estas mismas cifras en el Niro y seguro que bien pronto su homólogo Stonic también conseguirá ser uno de los vehículos con más autonomía del mercado.

Precio desde 36.100 € Concesionario Proa Automoción

Fácil no lo tiene, pero Hyundai está poniendo toda la carne en el asador para que este deseo sea realidad, y este modelo es una buena prueba de ello: bonito, ecológico, altamente tecnológico y con una muy buena relación calidad-precio, aspectos todos ellos de gran importancia a la hora de elegir un vehículo. Estéticamente, no se distingue excesivamente esta variante eléctrica de la que no lo es. En el Ioniq hay más diferencias estéticas interesantes. En el caso del que hoy nos ocupa, sólo unos pequeños surcos y una línea gris donde iría la parrilla delantera o la palabra electric en la parte trasera marcan la diferencia.

Lo que llama poderosamente la atención del Kona es la parte delantera, en la que destacan sus luces de led muy estrechas, además de un faro más grande en la parte inferior. Tiene similitudes con la de los últimos Citroën, aunque al surcoreano se le añade un aspecto básico, el de la agresividad. La parte posterior va muy a conjunto con la delantera, ya que los faros también son de led y tulipa fina.

El Hyundai Kona Eléctrico equipa un motor con dos versiones de rendimiento diferentes. La versión con batería de larga autonomía, que es la que hemos tenido la oportunidad de probar, es capaz de recorrer unos 470 kilómetros con una sola carga, con una potencia máxima de 204 CV (150 kW), que no están nada mal. Con una capacidad de batería de 39,2 kWh, la versión básica proporciona unos 300 kilómetros de autonomía con una entrega de potencia de 135 CV (99 kW). El que hemos probado nosotros acelera de 0 a 100 km/h en solo 7,6 segundos, que es una cifra impresionante.

La verdad es que ofrece una aceleración espectacular, que se ve mejorada con el modo de conducción Sport, permitiendo adelantar en carretera con gran sencillez y sin apenas ruido.

La suspensión es bastante equilibrada, con pocos balanceos, lo que permite trazar las curvas con precisión y rapidez. Aguanta de forma efectiva los caminos irregulares y tiene un buen ángulo de ataque por caminos off road.

El interior del Kona es bastante innovador, sin ser rupturista. Tiene un aspecto futurista del que carece el modelo de motor atmosférico. Eso sí, dispone de todos los elementos imprescindibles para llevar una cabo una conducción confortable y segura.

Una vez dentro del nuevo Hyundai KONA Eléctrico, el protagonismo es para el marcador totalmente digital y para el cuadro de la consola central, que combina todos los botones para facilitar las operaciones de manera intuitiva con el cambio shift-by-wire.

Quizá donde cojea más es en algunos materiales utilizados. Si bien la unidad que nosotros hemos incorporaba los asientos de piel y con ajuste eléctrico, el material de las manetas o algunos plásticos del salpicadero podrían ser de mayor calidad.

El espacio de las plazas posteriores es suficiente para que tres adultos viajen de forma cómoda.

El maletero cuenta con 332 litros de capacidad ( 361 la versión atmosférica), que no es una cifra sobresaliente, aunque sí que permite tres o cuatro bultos de generosas dimensiones.

Lo mejor: La autonomía y una gran aceleración son sin duda dos de los grandes atributos de este interesante vehículo surcoreano.

Lo peor: La poca visibilidad posterior y algunos materiales son dos de los pequeños inconvenientes de este Hyundai Kona.

Ficha técnica:

Motor: Eléctrico

Potencia batería: 64 kW/h

Combustible: -

Potencia máxima CV: 204 CV

Aceleración 0-100 Km/h: 7,6 segundos

Velocidad máxima (Km/h): 167 Km/h

Autonomía: 470 Km

Volumen maletero (l.): 445 l.