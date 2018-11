La ilusión de varias generaciones

Toni Ramonell, administrativo de profesión, ha conseguido a lo largo de los años hacerse con una pequeña, pero por ello no menos importante, colección de coches. Lo curioso de su colección es que todos los vehículos, menos uno, son de la marca Seat, la excepción a la pone un Renault 8, un vehículo que tuvo en sus inicios como conductor. En su pequeña pero interesante colección de la marca española cuenta con un 600, un 1400, un 1430 y un 1500, que fue comprando siempre que tuvo la oportunidad. En esta ocasión nos presenta su 600 de la primera generación, en concreto está matriculado en marzo de 1962. El coche pertenecía al gerente de la empresa de transporte donde trabaja y que tras adquirirlo lo había restaurado por completo en 1993. Lo curioso del caso es que tras la restauración casi no lo utilizó, ya que el trabajo no se le permitía y por ello se lo vendió a Toni, en marzo de 2009, cuando apenas tenía unos 3.000 kilómetros, por lo que el coche tenía casi toda su vida útil para seguir disfrutando de él.

El vehículo está en muy buenas condiciones, pues aunque Ramonell le ha hecho muchos más kilómetros que su antecesor, lo cierto es que el motor tiene todavía mucha vida útil para poder circular sin demasiados problemas. Cuando lo adquirió sólo tuvo que retocarle los frenos, porque al ser de tambor y no utilizarse suelen pegarse y por tanto hay que proceder a su reparación.

Toni nos explicaba que suele utilizarlo con frecuencia, ya que para que un vehículo de estas características esté en buenas condiciones hay que hacerle rodar con relativa frecuencia, por ello nunca lo deja más de quince días sin salir a dar una vuelta.

Una de las peculiaridades que tiene el coche es que cuenta con un tirador de arranque. Este tirador se encuentra alojado por delante del freno de mano para arrancar por cable, ya que estos primeros modelos no disponían de starter. Este tirador lo llevaban los modelos fabricado entre 1957 y 1962.