La entidad defensora del patrimonio ARCA ha exigido este viernes «acabar con la impunidad» de los patinetes tras el atropello esta misma semana de un bebé de 2 años de edad en la calle Nuredduna de Palma cuando dos jóvenes circulaban en uno de ellos a 81 kilómetros por hora, por lo que fueron detenidos.

«Si no queremos el fracaso de la convivencia pacífica, hay que acabar con la impunidad de estos artilugios», ha advertido en un comunicado ARCA, que no se opone a que los patinetes sean empleados siempre que se respeten las normas de seguridad. ARCA subraya que este suceso se ha conocido porque el herido es un bebe y ha trascendido a los medios de información, pero hay «centenares» de atropellos a viandantes que no se hacen públicos.

La campaña 'Patinetes y Bicis a Raya' de ARCA advierte de que lo ocurrido en la calle Nuredduna, con este bebé y un policía también herido , es el «exponente claro» de la gravedad de la situación. «Hay muchísimos usuarios de patinetes que se saltan cualquier norma y están sembrando la inseguridad y el terror en nuestras aceras y calles peatonales», se queja esta entidad, para quien es incomprensible que las bicicletas y patinetes puedan circular por las calles peatonales a partir de las ocho de la tarde.

Aunque se exija una velocidad limitada y otras prescripciones, la impunidad es «enorme y el incivismo, el vandalismo y las agresiones están a la orden del día». El Ayuntamiento de Palma y el Gobierno central deben legislar respecto a esta problemática y actuar con contundencia y mostrar una «fuerte voluntad» de aplicar una normativa restrictiva y proteger a los peatones.