Manera y Narbona defienden que la economía vele por la justicia social

A Carles Manera le gusta recordar a menudo que antes de publicar 'La riqueza de las naciones', su obra de referencia, Adam Smith ya había dejado escrito en un libro anterior, ¡La teoría de los sentimientos morales', que sin justicia social se desmorona el edificio moral que debe preservar la economía. En su condición de catedrático de historia económica, a Manera le gusta, además, recordárselo especialmente a los malos alumnos del padre del liberalismo, léase neoliberales y/o libertarios.

La presentación del libro de Carles Manera, ‘Economía en crisis. Aprendiendo de la historia económica (Catarata y Edicions UIB)’ en la Cambra de Comerç de Mallorca, organizada anoche por el Cercle d’Economia de Mallorca, se convirtió en una encendida defensa, con datos en la mano, de un modelo de economia social de mercado y el Estado del Bienestar frente a los postulados neoliberales y/o libertarios que cuestionan los avances de los últimos años en justicia social.

Manera conversó con la economista y ex ministra de Medio Ambiente del gobierno español, Cristina Narbona, con el decano de la Facultat d’Economia i Empresa de la UIB, José Maria Carretero, como moderador, en una sala abarrotada en la que se mezclaron compañeros socialistas de Manera y Narbona, alumnos del autor del libro, algunos empresarios y público en general.

Justicia social

Como señala en el prólogo del libro el economista, periodista y escritor, Joaquín Estefanía, Manera afrontó la presentación dispuesto a desmontar «esa visión visigótica de la economía» como disciplina limitada a las cifras y modelos matemáticos, la economía «en crisis» a la que alude, en parte, con el título del volumen. «Los economistas no sólo cuadramos números en un excel», afirmó Manera, que abogó por «superar ess punto de arrogancia y abrir la economía a otras disciplinas sociales y naturales que también ayudan a comprender la realidad».

El autor insistió en una de la ideas centrales del libro: la relevancia de la historia económica para analizar las políticas y tomar decisiones. «No somos una ciencia de futuro, pero tenemos historia económica para saber donde hemos acertado y donde nos hemos equivocado», dijo. Y comparó las dos maneras de afrontar las crisis del 2008 (austericidio) y de la pandemia de 2020: «Lo que ha salvado a la economía es el incremento del gasto público», señaló Manera, que defendió «un estado emprededor que lidere procesos de inversiones estrategicas de las que se beneficie también el sector privado».

Tras un emocionado recuerdo al fallecido ex presidente Xisco Antich, la ex ministra de Medio Ambiente, y actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona recordó el lema de Economistas fente a la crisis, grupo del que froma parte junto a Manera:«Economía al servicio de los ciudadanos». También habló de impuestos: «No hay justicia social sin justicia fiscal», afirmó, para defender que una política fiscal progresiva «en la que los que más tienen aportan más al bien común» es un modelo que equilibra el crecimiento con el progresos social. Para Manera, es imprescindible la pedagogía para hacer entender a la gente a donde van sus impuestos como instrumento central para la redistribución de la riqueza: desde las pensiones, a gasto sanitario, seguros de desempleo, etc..

Manera y Narbona coincidieron en señalar el cambio climático como el principal problema económico actual desde la perspectiva de que «cambio climático y desigualdad van de la mano». En est sentido, ambos ven lalucha contra la desinformación. como uno d elos grandes retos ya que «hace que mucha gente tenga una idea equivocada sobre la crisis climática y sus consecuencias».